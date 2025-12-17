單價10萬太香！　三民大樓7組人搶標破上拍

▲高雄有大樓17日開標，投標狀況相當踴躍，引來7組人馬搶標。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價飆漲買方轉往法拍市場撿便宜，龍祐興業有限公司因清償借款遭強制執行，名下三民區大樓遭法拍，坪數為72.5坪，三拍底價768萬元，單價10.67萬元，17日開標，投標狀況相當踴躍，引來7組人馬搶標，最後得標價1062萬元，成交價甚至比二拍底價960萬元還高。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公告，該物件位於三民區正氣街「大統蘭園」9樓，龍祐興業有限公司因「清償債務」遭強制執行，名下資產遭法拍。該物件屋齡34年，坪數為72.5坪，底價768萬元，換算單價10.67萬元，以70坪物件來看，堪稱低單、低總價，入手門檻相對低。

三拍17日開標，投標狀況相當踴躍，引來7組人馬搶標，最後得標價1062.1111萬元，最後由莊姓自然人加價294.1111元得標，溢價率約38.3%，甚至比二拍底價960萬元還高，已經出現「破上拍」，換算單價14.65萬元。

▲即使近期房市買氣偏冷，只要總價夠低、單價看起來划算，仍會吸引大量買家競標。（圖／翻攝自Google Maps）

寬頻房訊發言人徐華辰坦言，即使近期房市買氣偏冷，只要總價夠低、單價看起來划算，仍會吸引大量買家競標。徐華辰說：「第三拍單價10萬元，現在市場上已經很難找，加上底價768萬元，以目前限貸環境來看，部分買方甚至可能不用貸款就能負擔。」

透明房訊總經理陳慧瑜分析，該大樓位於尖美商圈，學區為明星學校正興國中，區域本來就有穩定買氣，加上第三拍底價確實有吸引力，已經低於該大樓2024年的成交價15~16萬元。

區域屋齡30年大樓均價則落在17萬元上下，陳慧瑜說：「但最終加價294萬元，已經回到市場行情，也代表買家沒有撿到法拍價常說的『甜蜜點』」。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地