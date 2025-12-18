打房海嘯第一排！　新竹推案「腰斬」、基隆暴跌7成





▲去年919央行祭出第七波管制，房市進寒冬，建商也紛紛縮手，推案量大幅減少。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

去年919央行祭出第七波管制，房市進寒冬，建商也紛紛縮手，2025年北台灣推案量僅1.1兆元，年減高達3成。觀察各縣市，基隆衰退7成最多，其次則為新竹區腰斬50%。

《住展》雜誌統計2025年北台灣新成屋、預售屋住宅產品推案量達1.1兆元，不敵大環境冷氣團比去年下修3成，雖仍為兆元水位，但為2020年破兆紀錄以來最低。

▲近年北台灣新案住宅推案量統計。（表／《住展》提供）

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出：「今年房市飽受貸款不易與央行打房政策之苦，買氣不振，建商推案謹慎，除非品牌實力、開案地段與小宅規劃三者兼具才敢嘗試上場，不然則是一延再延不得不公開。」

觀察個區域，推案熱區北北桃竹以新竹地區年減幅最深，減少50.4%，次低為台北市減幅47.5%。放眼整個北台灣，基隆衰退最多，減幅高達7成；而宜蘭逆勢中突圍年增13.7%。

▲北台灣各縣市的住宅推案量整理。（表／《住展》提供）

宜蘭地區因為以內需為主，推案腳步按照自行時程規畫，且比較基期較低，因此今年繳出年增表現。基隆方面，主要是去年有暖暖區的百億元大案強力拉抬。

新竹地區方面，去年有1525.3億元的推案量，今年只有約756.2億元，減少50.4%。新竹地區僅竹北市豐邑建設一案約60多億元案量為指標，餘皆未及40億元，與去年還有新竹帝寶數個系列案加總推上數百億元，兩樣情不言可喻。

台北市減幅47.5%，跌落至2343.8億元，不比去年有文山區的元利建設千億元量體新案大幅拉抬，還有華固、新潤、潤隆、中工、國賓大建設等數個破百億元大案，今年僅中正區、南港區2案來到百億元。

總結來說，陳炳辰表示：「2026年可以期待選舉的利多政策、降息趨勢、股市獲利了結轉往房市的機率，甚至央行態度軟化的可能性，且北台灣不少區域都有指標案現蹤跡。」

陳炳辰說：「房市雖不至於戲劇性的V型反彈，但不一定過分悲觀，且按照先前房地合一稅首波實施之際的大震盪，隔年也逐步走出陰霾，或可推測推案量不再下探，微幅回溫一成以內也不無機會。」

巨將創意廣告董事長張鴻遠表示：「當前房市局勢相當不穩定，建商業者不會貿然推案，但不同區域也有差異，以交通、生活機能成熟的舊市區來說，購屋需求相對穩定，建商也較趕進場。」

