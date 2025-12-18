真的讓利！三重右岸首案讓利價　建案「成功集美」吸北客

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 三重,房價,成功集美,CityLink,首購族。（圖／成功集美提供）

▲北市房價動輒破120萬，引發9萬人「脫北潮」！民眾沿交通軌道外移，尋找高性價比落腳處，力求擺脫市中心高房價壓力。

圖、文／成功集美提供

台北人久等了！面對台北市中心動輒突破120萬、130萬的高房價，許多原本居住在大同、中山、中正區以及北士科周邊的民眾壓力倍增。根據內政部最新數據，近年北市淨遷出人口已逾9萬人，這股龐大的「脫北潮」正沿著交通軌道尋找高性價比落腳處。

其中與台北僅一橋之隔的三重區，憑藉無可取代的地利優勢成為最大受惠者，特別是位於三重右岸南段的優質地段，因擁有成熟機能與水岸景觀，被視為承接台北客層首選，如今三重右岸集美生活圈區域行情已全面站穩8字頭、潤泰建案CITY PARK實價登錄也早已登上114萬單坪，如今有建商在被譽為「新北曼哈頓」的右岸第一排，即將推出震撼市場的「限時限量」讓利價格，試圖以絕對價格優勢與地段價值，吸引剛性需求買盤回籠。

三重區右岸南段開發較早、機能成熟，向來被在地人視為真正的「富人區」。現場專案朱可天指出，此區擁有集美商圈、成功特區等在地人認同度極高的生活圈，不僅匯聚區公所、戶政事務所等行政機關，集美商圈更有三重國民運動中心、迪卡儂、全聯、特立屋等連鎖賣場在此匯集，是行政與休閒核心；更令人振奮的是，坐落於右岸捷運集美商圈、也是三重唯一的大型百貨 CityLink 將於12月20日盛大開幕，這不僅補足了區域高端商業機能的最後一塊拼圖，更讓當地生活氛圍與便利性大幅躍升。

朱可天補充，加上學區內擁有著名的集美國小與三重國中，文教氣息濃厚，在百貨商場與明星學區雙重加持下，成為少數能同時享有重劃區整齊街廓與舊市區便利機能的稀有地段。目前三重右岸重劃集美生活圈周邊建案成交價已站穩8字頭，隨著 CityLink 開幕在即，鄰近的捷運共構案潤泰CITY PARK成交價更已突破單坪114萬大關，展現不凡身價；然而面對市場觀望氣氛，建商逆勢操作推出「成功集美」預售案，打出三重第一槍 絕對讓利價，讓購屋族能以親民價格入主三重右岸最精華地段「成功特區」。

交通優勢更是最大亮點，朱可天分析，「成功集美」主打「一橋雙子星・三重富人區」地段價值，利用橋樑連接，短短約 8 分鐘車程即可直達台北車站與未來的雙子星大樓，對於北市通勤族而言，北市大同區雙子星站前特區行情已站150萬，三重一橋之隔進北市，時間成本等同住在台北市內，且生活圈更為宜居；基地位置緊鄰全台最大、佔地高達128萬坪的新北大都會公園，面積相當於16座大安森林公園，住戶能如同紐約客收藏中央公園般，享有廣闊休憩空間與水岸景觀。在目前房市回歸剛性需求的時刻，能夠同時擁有捷運、百貨、公園、學區與商圈五大優勢的產品，絕對是資產保值的最佳選擇。

「成功集美」規劃20到30坪、2至3房產品，精準切中目前市場主流的首購與小家庭需求，大幅降低年輕族群入主「富人區」的門檻。朱可天表示剛性需求始終存在，且新北市房價基期相對合理，加上交通建設不斷完善，成為全台六都中表現最穩健區域。

朱可天強調，這波「限時限量」讓利操作並非降低建材規格，而是在獲利空間上做出調整，讓客戶享受到真正價格紅利，畢竟在營建成本居高不下的環境下，要在蛋黃區找到讓利新案實屬罕見，這次以讓利價格策略切入，為觀望已久的購屋族開啟一扇入主三重右岸重劃精華的機會之窗。

