央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

▲央行第四季理監事會議結果出爐，信用管制並未鬆綁。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行第四季理監事會議結果出爐，信用管制未鬆綁。信義房屋專家表示，央行未進一步鬆綁符合預期，並非利空，本次若央行鬆綁，反而才應該要擔心，且「銀行不動產總量回歸由銀行內部控管」有正向的味道。至於央行究竟何時能明顯鬆綁？住商不動產專家也給出評估點。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，號稱「史上最重打房措施」，交易量出現大幅度萎縮，房仲哀嚎、建商縮手推案，房市進入1年多的超級大寒冬。

今（18日）央行召開第四季理監事會議，信用管制皆無鬆綁，存準率也無下調，未把新青安排除在集中度管制中，另外利率方面也符合預期不調整。

不過央行表示：「考量近1年來，本行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，爰明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「信用管制沒有進一步的鬆綁，符合市場預期，事實上若本次央行大動作鬆綁，市場才應該要擔心，這背後可能是央行看到了什麼結構性風險，或哪個大咖要垮了等等。」

針對央行提出「銀行不動產總量回歸由銀行內部控管」，曾敬德認為：「這對整體房市、銀行貸款方面，出現偏正向的訊號。」

曾敬德表示：「從去年919至今，市場已漸漸適應自用當道、沒有投機炒作的環境，且銀行排撥狀況也確實好轉，像是某銀行排撥目前需等排隊1個多月，但明年就不用排了。」

▲曾敬德表示，從去年919至今，市場已漸漸適應自用當道、沒有投機炒作的環境 。（示意圖／記者張雅雲攝）

究竟央行何時能更明顯鬆綁？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「央行多次在記者會中強調不動產放款集中度，但沒有透露出一個準確的量化數字KPI，在這一方面較難以預測。」

不過，徐佳馨認為：「整體來看，明年台灣恐遇到關稅威脅，經濟表現存有壓力；聚焦在房市上，若持續低迷超過2年，也難保不會出現結構性風險，因此推測明年有機會看到央行適度鬆綁，第一步可能就是先降準，並再觀察是否調整第七波信用管制部分限制。」

