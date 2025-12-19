ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

營建指數3天反彈3.7%　專家：市場解讀央行「微放鬆」

▲▼ 房市,示意,預售屋,紅單禁止轉讓,預售屋紅單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家表示，央行房市管制已有偏向放鬆的味道，房市可望溫和復甦。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

央行尚未放鬆信用管制，但銀行改自主管理。觀察營建指數走勢，理監事會議（18日）前2天就開始反彈，今（19日）指數續漲1.2%，跑贏大盤，而這3天總計谷底反彈約3.7%。專家表示，市場解讀房市管制已有偏向放鬆的味道，房市可望溫和復甦。

央行理監事會議在昨（18日）登場，選擇性信用管制未鬆綁，符合市場預期，而銀行不動產總量回歸由銀行內部控管。央行總裁楊金龍表示，房市未達軟著陸，價格尚未大幅修正，因此並不符合鬆綁條件。

房市專欄作家「邏輯投資」表示：「雖然媒體跟打房社群解讀，一面倒地認為央行對於房市的管制並未放鬆，但從股價反應來看，市場的解讀其實偏向管制已有放鬆，房市可望溫和復甦。」

觀察營建股指數，在18日下午理監事會議登場前，就已開始谷底反彈17、18日都收長紅K，18日理監事會議結果公布後，19日再繼續上漲1.2%，收在487.61點，並跑贏大盤。觀察這3日營建指數，總計反彈約3.7%

▲▼ 。（圖／翻攝自國泰APP）

▲近3日營建指數反彈了約3.7%。（圖／翻攝自國泰APP）

分析師丁彥鈞表示：「營建股反彈的主要原因包括這段時間以來營建指數修正幅度大，跌多就是利多，此外近來房市出現回春跡象，像是10月預售交易量明顯走升，且央行最新的態度不像過去那麼強烈、那麼硬，距離鬆綁又更進一步了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「營建股已相當很長一段時間沒有人氣，隨打房最重手段告一段落，房市也逐漸落底，自然可能吸引一些資金關注，並聚焦一些基本面好、明年具殖利率題材的標的。」

關鍵字：房市央行營建股打房放鬆股價分析師邏輯投資信義房屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

營建指數3天反彈3.7%　專家：市場解讀央行「微放鬆」

央行尚未放鬆信用管制，但銀行改自主管理。觀察營建指數走勢，理監事會議（18日）前2天就開始反彈，今（19日）指數續漲1.2%，跑贏大盤，而這3天總計谷底反彈約3.7%。專家表示，市場解讀房市管制已有偏向放鬆的味道，房市可望溫和復甦。

