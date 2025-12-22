科技新貴縮手　新竹豪宅交易量雪崩逾9成





新竹總價4000萬元以上、單價8字頭以上的豪宅交易量雪崩，跌幅超過9成。

記者項瀚／綜合報導

新竹總價4000萬元以上、單價8字頭以上的豪宅交易量雪崩，去年還有高達70筆，今年目前只揭露5筆，跌幅超過9成。房仲表示，受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10月新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅交易，總共僅5筆，其中，成屋2筆、預售3筆；相較去年全年高達70筆8字頭的豪宅交易，今年可說是「雪崩式」腰斬。

4個8字頭單價的社區皆集中在竹北高鐵特區，其中單價最高的是竹北屋齡一年的成屋豪宅「合石如馥」，以單價88.5萬元暫居今年度豪宅單價王，雖未超越去年的高樓層單價89萬元，但相差不遠。

另外預售案部份，光明六路東二段的「緣璞學好」單價87萬元，是今年預售屋最高價社區；嘉豐六路一段與復興二路上的「富源豐岫」年初有兩筆交易，中高樓層86.3萬元也創下該社區新高。





▲2025年新竹8字頭豪宅交易列表整理。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「竹北高端客購屋實力無庸置疑，新竹也多年名列全台最富里，很會賺錢卻沒空理財的科技新貴族，大多視置產為資產配置和保值增值的工具之一，因此竹北豪宅單價持續創高。」

不過，張旭嵐觀察：「受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，而同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。」

台灣房屋新竹高鐵站前直營店長楊樹寶表示：「前幾年新竹豪宅買盤以竹科企業主為主，又以水岸宅居多，慎選優質建商推案，搭配大坪數格局，彰顯財力和氣勢。」

至於近年，楊樹寶表示：「主力買盤則以高階主管為主，仍以高鐵特區為主，考量總價和客層，建商推案逐漸轉向中坪數物件，又以60~80坪之間，總價4000萬左右最具銷售力，總價帶雖然降低，但更能支撐高鐵各區新豪宅社區單價維持在8字頭水準。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年股房走勢分歧，房市受政策影響冷清、股市則受惠AI大爆發創新高，園區客短期資金可能先錢進股市，觀察目前房市就剩下自用當道的基本量能，交易量短期似乎有築底跡象，明年觀察股市部分獲利了結資金是否轉向房市。」

