ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

文山特區再傳重大交易，繼三地鍾家售出「麥當勞」、「燦坤」舊址等多家老店後，根據最新實登，青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元，新買家為自然人。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新實登顯示，文山特區9月有4間店面，屋齡11年，位於青年路二段、文龍路口，合計地坪148.75坪、建坪153.2坪，以總價1億8820萬元售出，備註並顯示「含租約」，換算地價126.5萬元。該物件包含1間眼鏡店、3間服飾店，均持續營業中。據查，買賣雙方均為自然人。

根據租賃實登顯示，4間店面分別在2014年承租，租金分別為26萬元、39萬元、10萬元、9萬元，共84萬元，換算投報率約5.3%。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲隨商圈成熟，土地行情持續墊高，目前土地單價普遍站上每坪120萬元以上。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該區屬於鳳山最熱鬧的文山特區，早期多為鐵皮屋或透天店面使用，部分地主自行出租，近年隨商圈成熟，土地行情持續墊高，目前土地單價普遍站上每坪120萬元以上，條件佳者甚至有機會上看150萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期三地鐘家持有的「麥當勞」新澄清旗艦專櫃餐廳，10月出現轉手交易，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造以4億1292萬元入手。該店地坪292.84坪、建坪143.07坪，換算地價141萬元，創當地地價新高。

謝哲耀說：「對照2023年鼎宇建設入手『麗馨汽車旅館』，成交單價約落在每坪100萬元，短短2年地價已有2~4成漲幅。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲文山特區店面行情。（ETtoday製表）

至於租金表現，鄭啟峯分析，雖然多數店面由地主自行招租，實登租金揭露不多，但依目前商圈成熟度與同類型店面推估，1樓店面單坪月租金行情約落在2000~2500元間，具備穩定現金流條件，也讓該區持續吸引自然人買方進場佈局。

文山特區店面在供給有限、商業機能完整的條件下，沿線整排店面釋出量不多，又有集客效應， 謝哲耀表示，屋主惜售把店面當成收租金雞母，開價高掛成為成交價推升的重要關鍵。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：文山特區鳳山店面高雄房市租金投報率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

文山特區再傳重大交易，繼三地鍾家售出「麥當勞」、「燦坤」舊址等多家老店後，根據最新實登，青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元，新買家為自然人。

24分鐘前

科技新貴縮手　新竹豪宅交易量雪崩逾9成

新竹總價4000萬元以上、單價8字頭以上的豪宅交易量雪崩，去年還有高達70筆，今年目前只揭露5筆，跌幅超過9成。房仲表示，受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。

55分鐘前

1.92億買進、1.98億求售　天母豪宅「含裝潢」算盤恐倒貼

天母指標豪宅「天母紘琚」12樓戶以1.98億元刊售，屋主持有10年，開價僅加上600萬元，若考量到裝潢、仲介費等成本，該戶基本上可說是賠售。

1小時前

岡山房價大寫M！新案單價衝破45萬　市區中古屋還有1字頭

高雄半導體S廊帶加速成形，岡山因串聯橋科、白埔產業園區與捷運延伸線，被定位為北高雄科技副都心，該區87期重劃區預售案最高成交價達45萬元，是目前房價天花板。市中心因發展早，中古大樓屋齡起碼30年起跳，單價1字頭就可入手。

2小時前

想賣不得、想住不能！　昔岡山第一高樓爛尾半世紀「頭頂冒樹」

岡山近年受惠S廊帶議題，利多不斷帶動區域房價大漲。市中心最精華的區域有棟「鑽石大樓」當時是「岡山第一高樓」，卻爛尾近半世紀，原定1978年完工，卻在快完工時遇到建商跑路，現在連大樓屋頂都長出樹，不少屋主有意整合，卻因產權複雜，重建遙遙無期。

2小時前

看完秒心動！　「遠雄一靚」以FGN永續共享搶進台積電核心

台積電進駐南科楠梓園區後，高雄迎來史上最大產業與人口變動潮，大批工程師南移，楠梓高大特區位居「全球最熱科技廊帶」中心，兼具機能、學區與綠地，吸引大量科技人進駐，「遠雄一靚」打造高雄首座FGN永續共享概念建築，一公開就吸引大批自住客搶預約。

3小時前

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站前成自住族強勢迴流地

台中海線房市在歷經1年多的觀望後，自住需求逐漸迴流，市場風向從追價轉為回歸居住本質。近期沙鹿掀起的話題之一，是好市多有望落腳於台中精機舊廠，帶動區域消費動能再升級，預計受惠區域包含沙鹿、大雅、中科生活圈。

3小時前

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓自民國56年啟用至今，已明顯老舊，且經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，因此新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜21日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

16小時前

婚房變凶宅！砸近500萬裝潢工人觸電亡　屋主嚇到不敢入住

中國湖北省黃石市一名屋主砸下110萬人民幣（約新台幣487萬元）裝修婚房，不料一名工人在施工時觸電身亡，導致房子蒙上凶宅陰影，屋主嚇到連鑰匙都不敢插。他憤而採取法律行動，並以房屋貶值為由求償，法院認定房屋貶值為客觀損失，事故責任方需賠償屋主5萬人民幣（約新台幣22萬元）。

17小時前

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

美國房市在高房價、高房貸利率與供給再度收緊的多重壓力下，買氣持續承壓。全美不動產經紀人協會公布的最新數據，美國11月成屋銷售僅小幅回升，年比仍呈現下滑，顯示潛在購屋族在負擔能力受限的情況下，進場意願依舊保守。

17小時前

【驚悚瞬間】北市休旅車「衝上人行道」　撞毀5機車！2路人驚險躲過

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

贊助1000萬「但開出1條件」..

老屋翻新踩最大雷！　女屋主崩潰..

想賣不得、想住不能！　昔岡山第..

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

都更後「小吃沒了」他嘆機能變差..

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市..

電梯透天不如大樓？網點關鍵：沒..

三重CITYLINK開幕　頂層..

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦..

ETtoday房產雲

最新新聞more

投報率飆5.3%！　自然人砸1..

科技新貴縮手　新竹豪宅交易量雪..

1.92億買進、1.98億求售..

岡山房價大寫M！新案單價衝破4..

想賣不得、想住不能！　昔岡山第..

看完秒心動！　「遠雄一靚」以F..

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站..

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5..

砸500萬裝潢「婚房變凶宅」　..

高房價、高利率雙壓！美11月房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366