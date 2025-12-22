投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

▲青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

文山特區再傳重大交易，繼三地鍾家售出「麥當勞」、「燦坤」舊址等多家老店後，根據最新實登，青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元，新買家為自然人。

根據最新實登顯示，文山特區9月有4間店面，屋齡11年，位於青年路二段、文龍路口，合計地坪148.75坪、建坪153.2坪，以總價1億8820萬元售出，備註並顯示「含租約」，換算地價126.5萬元。該物件包含1間眼鏡店、3間服飾店，均持續營業中。據查，買賣雙方均為自然人。

根據租賃實登顯示，4間店面分別在2014年承租，租金分別為26萬元、39萬元、10萬元、9萬元，共84萬元，換算投報率約5.3%。

▲隨商圈成熟，土地行情持續墊高，目前土地單價普遍站上每坪120萬元以上。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該區屬於鳳山最熱鬧的文山特區，早期多為鐵皮屋或透天店面使用，部分地主自行出租，近年隨商圈成熟，土地行情持續墊高，目前土地單價普遍站上每坪120萬元以上，條件佳者甚至有機會上看150萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期三地鐘家持有的「麥當勞」新澄清旗艦專櫃餐廳，10月出現轉手交易，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造以4億1292萬元入手。該店地坪292.84坪、建坪143.07坪，換算地價141萬元，創當地地價新高。

謝哲耀說：「對照2023年鼎宇建設入手『麗馨汽車旅館』，成交單價約落在每坪100萬元，短短2年地價已有2~4成漲幅。」

▲文山特區店面行情。（ETtoday製表）

至於租金表現，鄭啟峯分析，雖然多數店面由地主自行招租，實登租金揭露不多，但依目前商圈成熟度與同類型店面推估，1樓店面單坪月租金行情約落在2000~2500元間，具備穩定現金流條件，也讓該區持續吸引自然人買方進場佈局。

文山特區店面在供給有限、商業機能完整的條件下，沿線整排店面釋出量不多，又有集客效應， 謝哲耀表示，屋主惜售把店面當成收租金雞母，開價高掛成為成交價推升的重要關鍵。

