中捷紅線11站串聯「北台中黃金軸線」　指標建商搶卡位

▲捷運紅線因路線橫跨一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，並銜接台鐵豐原車站，串聯多個高人流與生活核心，備受市場關注。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運路網建設再傳進展，7條捷運規劃逐步進行中。其中，紅線也就是崇德豐原線，可行性研究的期中審查已於10月完成，預計明年提報中央審議。而依目前推估，至2051年，主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘。

台中市捷運工程局指出，紅線全長約15.42公里，規劃設定11座車站，起點自崇德路、三民路口出發，沿崇德路、承德路、豐原大道一路向北，終點延伸至中正路一帶並銜接豐原車站，可望強化市區觀光、通勤與通學機能。

崇德路作為北台中主幹道兼具交通、商業與生活機能，不僅已有捷運綠線站點行經，更串聯北屯與北區兩大人口密集區。崇德商圈匯聚春水堂、星巴克、UNIQLO、屋馬、築間等知名連鎖品牌，形成穩定的人流與金流磁吸效應，也使得該區近年成為危老重建與土地整合的熱門戰場。

▲捷運紅線也就是崇德豐原線可行性研究的期中審查已於10月完成，正式進入期末階段，可行性研究明年提報中央審議。（圖／記者陳筱惠翻攝）

建商布局方面，誠邑築建設住宅案「嶼76 The Island」，基地由屋齡逾30年的危老商辦改建，規劃地上21層住宅，外觀靈感取自西班牙建築師高第作品，以不規則陶磚拼貼與曲線立面，全案共76戶，規劃37~46坪、2~3房產品。

冠德建設位於崇德路上的指標案「裕毛屋案」採先建後售模式，規劃地上24層、黃金級綠建築，主力產品為39~59坪、3~4房。豐邑集團則於文心崇德捷運站約200公尺處推出「文心OLIVE」，規劃36~55坪、3~4房格局。

此外，富宇建設於2023年向遠雄建設購入的原愛子幼稚園北屯總校周邊基地，面積達2324坪，已進入開發規劃，預計興建4棟地上24層、地下4層住宅，總戶數約622戶。

2025年還有亞昕國際與鉅虹建設合建的「大連路案」蓄勢待發，總銷金額上看247億元，國泰、坤悅等品牌建商亦早已於崇德路沿線布局土地，為後續推案暖身。

捷運紅線所經的14期洲際段，同樣成為推案熱區，包含「大陸豐莚」最高成交單價已站上8字頭；舜元建設推出的「舜元悟野」主打39~47坪、3~4房的「野奢宅」概念；惠宇建設「惠宇和慕」則規劃38~52坪、3~4房產品。

誠邑築建設董事長沈瑞興表示：「以台北發展經驗來看，軌道建設帶來的經濟效應相當明顯，對房市而言，有捷運就是抗跌保證。」他也指出，崇德商圈在商業、教育、醫療與交通等機能上已累積多年優勢，加上捷運紅線推動，以及預計明年5月開幕的漢神洲際購物中心，將進一步推升討論熱度。

