403強震土城危樓火速變身　建築師受災戶：大家都嚇到了

▲403大地震傷害大，新北土城一處公寓被列為危險建築，該案成為「新北市危險建築物580專案計畫」首案 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

403強震傷害大，新北土城明德路一段公寓被列為危險建築，該案成為「新北市危險建築物580專案計畫」首案，並於今（22日）簽約。該案基地面積上千坪，共170戶原住戶，地主們僅花了約半年就自行整合50%以上送件，相當快速。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年4月3日花蓮出現芮氏規模7.1強震，災情嚴重，雙北地區中土城淪為重災區，其中明德路一段的公寓被列為危險建築，不少住戶屋內多處磚牆爆裂，驚人畫面躍上媒體版面。

然而，這片公寓投入「新北市危險建築物580專案計畫」，該案也成為新北580專案首案，並在今（22日）舉行簽約典禮，由新北住都中心與實施者漢皇集團共同簽署。

▲新北土城明德路一段的公寓被列為危險建築，但也成為新北580專案首案。（圖／新北住都中心提供）

新北住都中心執行長錢奕綱表示，「新北市危險建築物580專案計畫」宗旨在於協助危險建屋、海砂屋加速都更重建，「屋主自行整合意願50%以上後，提出申請，市府與本中心將投入資源，協助提供方案評估，並由本中心以公辦都更方式公開評選實施者。」

至於今日簽約的新北首案，錢奕綱指出：「該案原住戶達170戶，地主們頗有共識，約半年時間就整合50%，並提出申請，之後市府與住都中心進場，3個月後全案達80%同意。」

漢皇表示：「該案基地面積1157坪、規劃2棟地上16層建築，共計299戶、規劃18~35坪，預計明年Q3報核、約2028年推出預售，全案可售總銷約40億元。」

▲新北市建築師公會理事劉獻文恰是403強震的土城受災戶。（圖／記者項瀚攝）

有趣的是，新北市建築師公會理事劉獻文恰好就是該案受災戶。他說：「403地震發生當下，姊姊在家，據她所說當時嚇得驚慌失措，火速跑到一樓。」

劉獻文說：「我們的房子是在4排公寓中的中段，災情比較輕微，但畢竟經過強震之後，大家都嚇到了，因此都更整合速度才能如此快速。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地