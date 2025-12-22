台股股王落腳高雄港「棧叁庫」　周邊中古行情首站2字頭

▲原本肩負香蕉外銷任務的歷史倉庫「棧叁庫」，22日轉型為高雄AI產業新地標「PIER F 棧叁庫」，22日正式啟用。（圖／高雄市府提供）

記者張雅雲／高雄報導

原本肩負香蕉外銷任務的歷史倉庫「棧叁庫」，22日轉型為高雄AI產業新地標「PIER F 棧叁庫」，22日正式啟用。台股「股王」信驊科技（5274）同步宣布啟用位於該區的高雄研發中心，周邊就是高雄最知名的駁二特區，根據實登統計，中古房價首度站上2字頭。

位於高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫棧叁庫，22日舉辦「PIER F 棧叁庫」啟用典禮，信驊科技是全球最大的BMC（基板管理控制器）供應商，位居伺服器管理晶片設計龍頭地位，22日收盤價6800元，持續蟬聯台股股王，高雄研發中心位於棧叁庫22日同步啟用。

陳其邁指出，此次計畫攜手信驊科技、鑫蘊林科、中華電信及 NVIDIA等頂尖夥伴，共同推出全球首創運用NVIDIA視覺語言模型，進行訓練與推論的應用，致力回應城市治理所面臨的各項課題。

信驊科技董事長林鴻明指出，信驊作為全球BMC晶片領導廠商，將以360度全時全景相機與推動Physical AI為核心，持續提供前瞻解決方案，深化智慧城市應用，並培育在地人才，擴大南部研發能量，與高雄共同成長。

▲「PIER F 棧叁庫」1樓已由中華電信、信驊科技、Linker Vision等企業滿駐，2樓則規劃近百坪研發單位，吸引具研發量能的企業進駐。（圖／高雄市府提供）

高雄市經發局指出，「PIER F 棧叁庫」1樓已由中華電信、信驊科技、Linker Vision等企業滿駐，2樓則規劃近百坪研發單位，吸引具研發量能的企業進駐，加速技術落地。

南高雄隨信驊科技、鴻海等指標企業相繼投資，同步反映在房價表現。根據實價登錄統計，駁二特區5年以上中古大樓均價，今年首度站上2字頭達22.48萬元，相較2024年19.3萬元，1年來已有16%漲幅。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，目前駁二房價新舊落差大，過去的駁二為早期發展生活圈，生活機能發達，當地以老透天為主，屋齡多落在30年以上，臨路具商業價值的透天店面，換算地坪單價約100~120萬元不等。

大樓屋齡多為30年以上，單價約14~16萬元，近年因南高科技產業聚落陸續成形，吸引返鄉青年與新創族群入住，人口回流下吸引建商推案，銷售中新大樓新案落在45~60萬元，帶動區域房價明顯回升，也讓新舊大樓價格落差拉大。

