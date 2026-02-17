高雄「最短命百貨」地下室18萬成交　在地曝：完全不能使用

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價連年漲，尤其具產業利多的區域漲幅更高。根據實登，去年高雄最便宜物件位於亞灣，該物件為「亞太投資廣場」地下1樓商場，坪數為20坪，總價僅18萬元，前身為高雄最短命的「宏總百貨」名店城，信義房屋專家表示，因為該商場已無法使用，才會如此低價。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲根據實登，去年高雄最便宜物件位於亞灣，該物件為「亞太投資廣場」地下1樓商場，坪數為20坪，總價僅18萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，高雄去年成交價最便宜的物件，位於亞灣「亞太投資廣場」地下1樓，屋齡35年，坪數為20.06坪，成交總價18萬元，換算單價僅8973元。據查，買賣雙方均為自然人。

該大樓位於三多四路，前身為1992年開幕的「宏總百貨」，當時是高雄首間有電影院的百貨公司，盛極一時，根據在地人表示，當時地下室規劃為單格的名店城形式，商業模式類似台北中山地下街。





▲高雄大遠百、新光三越三多店、SOGO高雄店聚集的三多商圈，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

早期百貨吸引大量人潮進出，加上具租金效益，也曾有買家入手，但宏總百貨不敵當時陸續開幕的新光三越、太平洋SOGO、遠東等大型百貨競爭，僅營運短短2年便停業，被稱為高雄「最短命百貨」，連在地人都說「不夠老的不知道」。

歇業後地下商場隨之荒廢至今，超過30年未再正常使用，連電梯都無法到達，目前樓上做為商辦，大多規劃商旅、建身房使用。

信義房屋亞洲新灣店專員張建明指出，該物件價格之所以如此低廉，關鍵在於「完全無法使用」的現況，該地下室目前既不能營業、也不能出租，產權持分複雜，整棟產權人超過百人，幾乎沒有整合可能。

張建明指出，該棟大樓地段精華，旁邊就是高雄地標85大樓，以及高雄大遠百、新光三越三多店、SOGO高雄店聚集的三多商圈，尤其旁邊就是連續13年蟬聯高雄地王的三多四路，因此就算無法使用的物件，每年仍然要持續付出管理費、地價稅、房屋稅等持有成本，「這類產品已經無法用一般單價邏輯來評估，只能當成處理資產。」

▲2025年高雄最便宜物件小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

一般來說，若為「正常可使用」的地下室商場產品，市場行情約該棟大樓價格的5折，以該大樓近年成交價20~25萬元來看，地下室也有10萬元行情。大家房屋企研室主任賴志昶表示，這類極低總價的不動產，買方多半並非著眼於短期收益，而是以「時間換空間」的長期策略進場。

賴志昶分析，新買家通常看中的是地段條件，而非現況使用價值，尤其該案位處亞灣，周邊商辦、百貨與重大建設密集，即便無法使用，但這類「等待型資產」買方多半抱持「低成本卡位」心態。「等一個出現都更、危老或整棟整合契機，即便機率不高，但因投入金額有限，長期持有風險相對可控，與其說是投資，不如說是用很低的成本，買一個未來的可能性。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

信義房屋更多相關新聞