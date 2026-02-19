「梧棲雙強」合計待售逾500戶　專家勸自住客：掌握主動權出價

▲目前市場上梧棲雙強賣壓最重，合計待售數突破500戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受央行持續性的信用管制及銀行房貸緊縮影響，台中房市進入強烈轉型期。根據業者最新統計，台中市待售物件量前3大的社區，分別由梧棲區的「遠雄幸福成」、「聯悦臻」及北屯區的「豐邑太原YES」包辦。這類「大型造鎮案」，在房貸動能收縮的衝擊下，也讓自住客主動權大增。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前市場上「梧棲雙強」賣壓最重，合計待售數突破500戶，觀察榜單，位於台中海線梧棲區的「遠雄幸福成」以354戶待售量位居第一，緊隨其後的是同行政區的「聯悦臻」228戶。這2個社區均屬於海線指標性造鎮案，總戶數規模極大。

實際計算「遠雄幸福成」供給2495戶，待售戶數354戶，待售比例約14%，而「聯悦臻」總戶數883戶，有228戶待售量，相較於「遠雄幸福成」，待售比率高出近1倍，來到約26%。





▲位於台中海線梧棲區的「遠雄幸福成」以354戶待售量位居第一。（圖／讀者提供）

對此《591房屋交易網》新聞課組長林哲緯分析：「梧棲區近年因台中港市鎮中心重劃區話題熱，加上相對低總價的優勢，吸引大量置產與投資族群卡位。然而，隨著近期央行管制重擊，市場資金動能急遽收縮，過往高度依賴財務槓桿的投資客首當其衝。」

林哲緯表示：「尤其在社區進入交屋期前後，面對房貸成數不足，如僅剩5成或更低以及房貸利率攀升，許多口袋不夠深的投資客紛紛趕在「交屋潮」變成「斷頭潮」前先行撤退，導致待售量暴增。

北屯預售巨頭「豐邑太原YES」也上榜，排名第三的是北屯區預售案「豐邑太原YES」，總戶數818戶，目前有179戶待售。該建案雖然生活機能佳、鄰近74號快速道路與大型醫療資源，但因量體龐大且開價站穩5字頭，在房市買氣轉趨保守後，投資轉手盤明顯增加。

▲這類供給量大的社區，短期內正處於壓力測試階段，但對自住客而言，這反而是可乘之機。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「北屯目前仍屬自住需求穩定區域，但在信用管制與資金成本升高的環境下，市場結構已從追價轉為比價，未來預售案能否去化，關鍵是開價是否貼近實際承受力，否則投資盤轉手壓力仍會持續浮現。」

林哲緯強調：「這類供給量大社區，短期內正處於壓力測試階段，但對自住客而言，這反而是可乘之機。包含物件選擇多元，買方有更多格局與樓層可以挑選。以及議價主動權增加，當買方擁有更大的議價空間，甚至有機會談到接近原始預售價格的物件。」

自住客可趁此波賣壓調整期，多加留意這類社區的實價登錄動向與議價成數，適時切入進場，掌握物件主動權。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市