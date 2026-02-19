ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「梧棲雙強」合計待售逾500戶　專家勸自住客：掌握主動權出價

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前市場上梧棲雙強賣壓最重，合計待售數突破500戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受央行持續性的信用管制及銀行房貸緊縮影響，台中房市進入強烈轉型期。根據業者最新統計，台中市待售物件量前3大的社區，分別由梧棲區的「遠雄幸福成」、「聯悦臻」及北屯區的「豐邑太原YES」包辦。這類「大型造鎮案」，在房貸動能收縮的衝擊下，也讓自住客主動權大增。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前市場上「梧棲雙強」賣壓最重，合計待售數突破500戶，觀察榜單，位於台中海線梧棲區的「遠雄幸福成」以354戶待售量位居第一，緊隨其後的是同行政區的「聯悦臻」228戶。這2個社區均屬於海線指標性造鎮案，總戶數規模極大。

實際計算「遠雄幸福成」供給2495戶，待售戶數354戶，待售比例約14%，而「聯悦臻」總戶數883戶，有228戶待售量，相較於「遠雄幸福成」，待售比率高出近1倍，來到約26%。

▲▼ 太原ＹＥＳ、遠雄幸福成 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中海線梧棲區的「遠雄幸福成」以354戶待售量位居第一。（圖／讀者提供）

對此《591房屋交易網》新聞課組長林哲緯分析：「梧棲區近年因台中港市鎮中心重劃區話題熱，加上相對低總價的優勢，吸引大量置產與投資族群卡位。然而，隨著近期央行管制重擊，市場資金動能急遽收縮，過往高度依賴財務槓桿的投資客首當其衝。」

林哲緯表示：「尤其在社區進入交屋期前後，面對房貸成數不足，如僅剩5成或更低以及房貸利率攀升，許多口袋不夠深的投資客紛紛趕在「交屋潮」變成「斷頭潮」前先行撤退，導致待售量暴增。

北屯預售巨頭「豐邑太原YES」也上榜，排名第三的是北屯區預售案「豐邑太原YES」，總戶數818戶，目前有179戶待售。該建案雖然生活機能佳、鄰近74號快速道路與大型醫療資源，但因量體龐大且開價站穩5字頭，在房市買氣轉趨保守後，投資轉手盤明顯增加。

▲▼ 太原ＹＥＳ、遠雄幸福成 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲這類供給量大的社區，短期內正處於壓力測試階段，但對自住客而言，這反而是可乘之機。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「北屯目前仍屬自住需求穩定區域，但在信用管制與資金成本升高的環境下，市場結構已從追價轉為比價，未來預售案能否去化，關鍵是開價是否貼近實際承受力，否則投資盤轉手壓力仍會持續浮現。」

林哲緯強調：「這類供給量大社區，短期內正處於壓力測試階段，但對自住客而言，這反而是可乘之機。包含物件選擇多元，買方有更多格局與樓層可以挑選。以及議價主動權增加，當買方擁有更大的議價空間，甚至有機會談到接近原始預售價格的物件。」

自住客可趁此波賣壓調整期，多加留意這類社區的實價登錄動向與議價成數，適時切入進場，掌握物件主動權。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：台中房市待售物件信用管制大型造鎮投資撤退

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

桃園中壢、平鎮蓋2社宅　600戶估2031年完工

桃園市政府近日兩大社會住宅指標案例分別位於中壢區和平鎮區，兩案合計規劃600戶居住單元，目前已經進入招標階段，預計在今（2026）年第一季決標後進入設計階段，預計可以開放民眾申請入住時間是2031年。

7分鐘前

「梧棲雙強」合計待售逾500戶　專家勸自住客：掌握主動權出價

受央行持續性的信用管制及銀行房貸緊縮影響，台中房市進入強烈轉型期。根據業者最新統計，台中市待售物件量前3大的社區，分別由梧棲區的「遠雄幸福成」、「聯悦臻」及北屯區的「豐邑太原YES」包辦。

37分鐘前

北市最大掛售社區45戶等轉手　在地：單層30戶具抗性

觀察台北市掛售戶數最多的3大社區，分別為康定路「台北晶麒」、林森北路「春暉新世界」、民生東路五段「名人世界」。這3大特區都具備大基地、戶數多、主力規劃小坪數、低總價特性。

1小時前

盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清

農曆過年，家家戶戶會替居家空間換上年節佈置，從家具擺設、軟裝細節到花藝配置，都是營造節慶氛圍的重要元素。不少民眾過年想親手插一盆「聚財盆花」，卻常遇到怎麼插都像雜草、越看越不對勁的困擾。

14小時前

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

隨著電動車普及，充電設施已成購屋顯學。房仲粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」觀察，近期帶看房時，「能否安裝充電樁」已成基本考題，甚至連電力系統的「錶前、錶後」都成為買方關注的保值關鍵，顯示房市需求正隨生活型態轉變。

17小時前

鋼條墜落「擊穿民宅」插爆房門　天花板破洞驚險一幕曝光

泰國普吉島蘇林海灘（Surin Beach）附近的一處豪華公寓工地發生鋼條掉落事故，一根長型鋼條直接插進鄰近民宅內，貫穿天花板，甚至把屋內木門擊破，造成嚴重損壞。鋼條墜落處正好是一家人經常待的地方，所幸事發當下無人聚集在此，奇蹟般逃過一劫。

18小時前

亞昕砸13.8億掃光英才路3C街　最快2027推飯店宅

2025年，西區英才路整排電腦3C賣場透店，被上櫃建商亞昕以13.8億元買下，成為當年度台中市總價最高的店面交易。

18小時前

桃園市社宅「破4000戶」興建中！　還有6案決標待開工

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。桃園市目前有12案共4210戶在興建進行中。

18小時前

竹北好在哪？湖口「只差一座橋」房價差1倍　全搖頭：塞車就知

因為新竹科學園區的關係，新竹房價高漲。有網友最近納悶，明明竹北跟湖口只差了一座橋，可房價卻差了一倍，忍不住納悶竹北好在哪，「不是距離差個5分鐘而已？」貼文引發熱論，不少人直言，這題根本不是「一座橋」能概括，上下班塞車、生活機能、交通節點與客群差異，才是價差來源。

19小時前

13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

隨著房價攀升，小坪數建案成近年房市趨勢。近日，有網友發文驚呼，他在雙北看房時，發現有建案在不到15坪的空間下，硬隔成了3房2廳，這種極致空間配置，讓他大感不可思議，質疑是否真有人會買單。

20小時前

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

帶客戶看房「發現明顯變化！」　..

高雄「最短命百貨」地下室18萬..

竹北、湖口「只差一座橋？」全搖..

英夫妻變賣家產　全家移居泰國

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

13坪隔3房！永和驚現「極致鳥..

男29歲擁有16間房　財富累積..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

參觀夢幻豪宅　男22天被通知：..

看房超滿意「唯獨2間衛浴沒開窗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

桃園蓋2社宅　600戶估203..

「梧棲雙強」合計待售逾500戶..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

盆花一插就像雜草？花藝師秘訣一..

帶客戶看房「發現明顯變化！」　..

鋼條擊穿民宅插爆房門　驚險一幕..

亞昕砸13.8億掃光英才路3C..

桃園市社宅「破4000戶」興建..

竹北、湖口「只差一座橋？」全搖..

13坪隔3房！永和驚現「極致鳥..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366