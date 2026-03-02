看房被房東索討「1個月租金」才要開門　原PO：詐騙嗎？

▲原PO想要看房子，卻被要求先付一個月租金。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

印度科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）一名男子在找租屋處時，被房東要求必須先預付「一個月房租」作為看房費用，否則連門都不給開。他在論壇Reddit分享這段親身經歷後，引發熱議。

想看房 要先繳1個月房租？

NDTV報導，原PO宣稱在一棟高層建築附近閒逛，並向保全詢問是否有空房，保全在表示有空房之後，隨即提供房東的電話聯繫方式。原先電話洽談時一切正常，雙方均未提及任何收費或是訂金相關內容，怎知當他準備上樓看房時卻遇到突如其來的要求，也就是必須先支付相當於一個月房租的錢才能看房。

這原PO感到錯愕不解，因為這筆錢既不是仲介費，也不是任何正式需要繳納的費用，單純只是要付錢才能看房子，最終選擇直接離開，但事後仍不斷思考這狀況，忍不住在網路上發文詢問「這是某種常見詐騙嗎？有人在班加羅爾找房時也遇過這種狀況嗎？」

此文一出立刻引發討論，許多網友稱這種要求完全無法接受，有的人建議原PO要避開這類房東，也有人提議要向相關部門檢舉，「問題在於班加羅爾有太多傻子，可能有少部分的人真的付了錢」。也有網友懷疑這是保全與朋友聯手設下的騙局，「保全可能給的是朋友的電話號碼，而非真正屋主的電話」。

也有其他人分析，這可能是房東與保全聯手篩選租客的手段，用怪招暗示「我不想租給你」。