臥室也能賣？歐洲住房危機　年輕人買不起全戶「改買一間房」

記者張方瑀／綜合外電報導

歐洲住房危機越演越烈，年輕人為了尋求棲身之所，不得不接受各種奇特的非常規居住安排。在西班牙，現在甚至出現新創公司專門販售公寓內的「獨立臥室」；而在英國，開發商則推動朋友間合資買房的房貸方案。這些現象不僅凸顯了房價與薪資脫節的困境，更折射出歐洲年輕一代正陷入「越努力越窮」的集體焦慮。

買不起整間公寓 西班牙青年砸280萬「買臥室」

根據《路透社》報導，西班牙新創平台Habitacion.com正在推行一種新型態的房產交易，就是不賣整間公寓，而是拆開來賣裡面的「獨立臥室」。

在馬德里或巴塞隆納等大城市，由於短期度假租賃激增導致住房短缺，一間臥室的售價最高可達8萬歐元（約新台幣280萬元），僅約為當地一房公寓價格的三分之一。

該公司執行長瓦斯（Oriol Valls）指出，過去十年西班牙平均月薪僅成長26%，房價卻飆漲了81%，這迫使年輕人必須在更小的空間內生活。去年該公司已成功售出200個房間，且候補名單高達3萬2000人。

有趣的是，買家還必須填寫「生活契合度問卷」，回答包括「飯後是否洗碗」等細節，才能與其他房間的業主配對合住。

英國「揪團買房」正夯 零頭期款房貸重出江湖

鏡頭轉向倫敦，開發商Fairview則推出了「好友揪團買房」（Buddy Up）計畫。該計畫旨在媒合朋友共同購屋，並由開發商補貼部分法律規費。

此外，受2008年金融海嘯影響而消失的「零頭期款」或「低頭期款」房貸，目前也在英國、法國、德國及義大利的銀行業中重出江湖。

儘管這類貸款的利息成本極高，但對於存不到頭期款、卻急於擁有住房的族群來說，仍是唯一的救命稻草。來自北英格蘭的納塔莉（Natalie）分享，在孩子出生滿月即收到房東驅逐通知後，她與丈夫毅然選擇零頭期款房貸，「這種安定感是我最大的快樂。」

市中心買不動 歐洲工程師改投二線城市「遠端求生」

面對極端的房市壓力，36歲的工業工程師卡洛斯（Carlos Sempere）採取了另一種策略，由於馬德里市中心房價高達100萬歐元，遠超其經濟能力，他轉而透過投資平台PropHero在西班牙南部購買出租物業，「這投資要麼能幫我付馬德里的房租，要麼未來可以賣掉換現金。」

歐盟執委會的研究指出，過去十年歐盟房價漲幅比收入快了10%，年輕人正是感受壓力最深的一群。房地產顧問帕洛瑪（Patricio Palomar）直言，雖然這些創新的住房方案看似解決了燃眉之急，但本質上卻揭示了一個殘酷的事實，民眾正變得越來越窮。