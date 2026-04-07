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護國神山vs.保育草鴞？　南科4期沙崙園區爆生態爭議

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲內政部國土計畫審議會7日審議台南市國土功能分區圖，引來保育團體大幅抗議。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電布局先進製程，引爆生態爭議。台積電1奈米廠規劃進駐南科4期沙崙生態科學園區，該園區原屬台糖沙崙農場，範圍涉及草鴞棲地與草原生態系，引發環保界強烈反彈。國土署7日進行國土功能分區調整，台南市已先撤回分區調整議案，專家表示，不影響既有開發。

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台糖公司所屬的沙崙農場位於台南市歸仁區，為台南最大的特定農業區，擁有寬廣牧草草原與相對完整的棲地環境，也是瀕臨絕種的一級保育類草鴞的重要棲息地。

規劃中的南科4期沙崙生態科學園區，開發面積約531公頃，預計今年進入2階環評，目標在2027年第3季完成環評，後續交地供產業使用。市場普遍將沙崙視為台積電先進製程的重要布局腹地，產業用地初估至少200公頃，也讓沙崙被視為繼南科之後，下一個具指標性的半導體擴張據點。

內政部國土計畫審議會7日審議台南市國土功能分區圖，預計將農地調整為城鄉發展地區，引來保育團體大幅抗議，認為沙崙農場為南台灣少見的大面積草原生態系，一旦大規模開發，恐壓縮草鴞等野生動物棲地，對生態造成長期衝擊，並質疑開發程序過於倉促。

對此，台南市政府回應，已主動在審議會中撤回沙崙農場劃設為城鄉發展地區第二類之三等（城鄉2-3）的議案，強調將持續與各界溝通。

▲▼台南,高鐵特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲沙崙農場附近的歸仁高鐵特區，目前市場已從前幾年全面追價，轉為個案表現。（圖／記者張雅雲攝）

台南市地政局表示，行政院2025年12月30日已核定「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，中央相關預算與程序均持續推進中，未來仍將依開發計畫完成審查程序，轉為城鄉發展用地，台南市先撤案不影響實質開發。

海悅廣告主任李宏鳴表示，沙崙農場附近的歸仁高鐵特區，目前市場已從前幾年全面追價，轉為個案表現，主力成交行情落在4字頭，部分指標案站上5字頭，

李宏鳴分析，房市長線仍取決於產業是否真正落地，但現階段市場買氣已轉趨觀望。若後續開發與環評進度延後，市場對產業利多的預期降溫，房價漲勢恐趨緩，甚至不排除出現修正壓力。

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關鍵字：台積電沙崙農場生態保育南科草鴞

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