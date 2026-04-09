一表看北市滿額國中周邊房價　大安區這校跌17%最慘





▲台北市明星學區房市退燒了，統計26所滿額學校當中，有14所房價呈現下跌。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市明星學區房市退燒了！統計26所滿額學校當中，有14所房價呈現下跌。其中，甚至有房價下跌逾15%的學校，包括大安區芳和實中、中山區大直高中國中部。

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住商機構觀察實價登錄，北市2026學年度共26所額滿中學當中，有14所學校周邊2025年房價呈現下跌，其中更不少是大安區名校。

房價下跌最多的是大安區芳和實中，跌幅達17.8%。其次為中山區大直高中國中部，跌幅也來到15.4%。不過，仁愛國中、師大附中國中部、金華國中等明星學校周邊，房價動輒每坪110~120萬元以上在房市寒流之際仍能維持住漲勢。

住商不動產北市區協理錢思明表示：「大安區明星學區會出現漲跌兩樣情，主因是位處正蛋黃區的明星中學，皆屬機能成熟，且為傳統豪邸聚落，周邊資產族群底氣足夠，不過其餘部分大安區明星中學周邊，小家庭父母追價力度亦下滑，致使周邊房價出現盤整。」

▲北市115學年度額滿中學周邊房價。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

至於大直、天母商圈明星學區價跌，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「大直商圈向來以豪宅聚落著稱，其學區房價基期相對高昂，近期面臨貸款緊縮，高總價市場首當其衝，購屋買盤轉趨觀望，房價較難有支撐。」

賴志昶接著表示：「天母商圈具獨特生活步調，客群多為重視居住品質的自住客，然而區域發展較早，房市供給多為屋齡偏高的中古公寓，此類物件銀行鑑貸上較顯弱勢，加上有隱形裝修成本，兩大因素影響買方追價意願，使區域均價表現疲弱。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「學區雖然重要，但並非支撐房價唯一因素，以台北市來說，在房市大環境不佳之際，精華地段緊鄰捷運站、房屋坪數符合市場需求，才是維持身價的更關鍵因素。」

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