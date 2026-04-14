台中女性購屋比過半　豪宅引「陶朱隱園」同款廚具搶客

▲全台女性購屋占比持續成長，其中台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「姐就是女王」不再是口號，全台女性購屋占比持續成長，其中台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，過半的比例也洗牌建商產品配置，專家認為，晚婚、不婚的因素，也讓女性在購屋決策與產權登記上的能見度明顯提高。

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根據財政部資料顯示，國內企業女性負責人比重達36.1%，創下新高，全台女性購屋占比持續成長，其中台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，女性已成為台中房市不可忽視的決策核心，「她經濟」自住客對於細節的要求也更甚以往。

▲「寶璽天讚」每戶配備千萬元等級的義大利廚具Valcucine。（圖／業者提供）

對此，具備「超規格」頂級配置的建案，也轉向「她經濟」規劃配備，例如去年億元預售市場銷冠的「寶璽天讚」，標榜每戶配備義大利廚具Valcucine，該品牌除「陶朱隱園」外，中台灣目前僅有寶璽獨家採用，對位女性對質感的追求。

事實上，七期頂級廚具的競爭早已進入白熱化。如雙橡園開發，長期選用德國頂級品牌Poggenpohl廚具；大陸建設則在「大陸丽格」等案，選用義大利精品Boffi。

代理多家頂級品牌的德廚集團近期也積極布局，除原有的Poggenpohl、Snaidero外，今年更引進德國品牌Häcker，搶攻中高階市場。

樺品集團執行長曾俊豪指出：「隨現代住宅客、餐、廚空間界線趨於模糊，廚房已從單純烹飪區，進化為居家社交與美學核心，更是展現屋主品味與生活秩序感的關鍵。」

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