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南港第一豪宅跌售慘烈！最慘苦主賠3700萬出逃　Sway曝關鍵原因

ETtoday房產雲

▲▼南港豪宅「日升月恆」。（圖／翻攝Google Map）

▲南港豪宅「日升月恆」。（圖／翻攝Google Map）

財經中心／綜合報導

 南港經貿園區豪宅「日升月恆」不斷有人賠售，2017年還有一戶大賠3700多萬，震撼房市。對此，房產專家Sway直言，不少知名社區，預售熱烈，下場慘烈，這證明房價在下跌，「這些不是個案，而是大大的代表了那個地區的房市狀況」，也引起網友熱烈討論。

台肥2011年推出21樓南港豪宅「日升月恆」（原名「無雙」），位在台北市南港區經貿二路，基地約2554坪，總戶數136戶，當年強打由日本國寶級建築大師高松伸設計的豪宅，以及離捷運南港軟體園區站約100公尺等交通便捷性。

「日升月恆」設計坪數自70坪至170坪，每戶8000萬起跳，吸引不少名人購入，包括藝人黃國倫和寇乃馨、彭佳慧及翁家明及國民黨前立委蔡正元等，創下3天內完售紀錄。

不過，該案2014年完工後爆出實屋與廣告疑似差很大、住宅品質不良、綠建築標章未取得等負面消息，加上日籍建築大師高松伸表示，全案只負責大樓外觀設計，全案也沒依照他的設計圖施工，引起爭議。

自2016年房地合一稅上路後，「日升月恆」更是屢傳慘賠消息，2017年初陸續有人認賠賣屋，其中2017年6月，17樓一戶最後以總價1.275億轉手203.91坪房，賠3709萬元，震撼行情。自2017年1月起已至少有12戶賠售，其中有一半以上賠1000萬以上。

▲▼南港豪宅「日升月恆」近年成交價。（圖／翻攝內政部實價登錄網）

▲▼南港豪宅「日升月恆」近年成交價。（圖／翻攝內政部實價登錄網）

▲▼南港豪宅「日升月恆」近年成交價。（圖／翻攝內政部實價登錄網）

Sway日前在臉書團上直接點名這些知名建商豪宅，「當初南港的日升月恆在賣預售的時候，就有人問我：可以買嗎？好多人買喔！感覺就是可以大賺一票！每次只要有人想大賺一票，這個社區最後就會慘澹，因為當屋主只想賺錢，就會忽略很多很多細節。

他直說，「台肥是賣肥料的」、「營造廠找來日本國土開發營造，聽起來是日本來的威震八方，結果營造品質被住戶罵到翻掉，也是漏水嘖嘖嘖，更別提建商的廣告，跟住戶的認知有很大的不同。所以你現在打算買知名的？日本來的 （別忘了KYB制震也是日本來的，結果來了一堆瑕疵貨)）？大家都搶著買？聽說賣得很好？這些觀念都是打哪兒聽來的啊？」

網友看了紛紛留言，「賠售......好像都是大坪數」、「非常非常支持sway直播全台灣從北向南由東向西所有跌價個案全盤托出」、「會不會港人來台買房，房價跌不下來？」、「Sway要不要發個不自殺聲明？」、「如果房價能夠合理化，或許少子化的問題也能夠好轉，不再惡化」、「賠錢還沒加賣屋給房仲的佣金及土地增值稅」、「3年前買的預售屋真的都被套住了」、「2013年後買的預售屋都被套住了！！賠售才可能賣掉」。

全台有一些知名的社區，預售投資熱烈，成屋下場慘烈，而且一直在證明房價正在下跌，當然，建商房仲投資客都會說那是個案，可是這些「個案」本不是個案，而是大大的代表了那個地區的房市狀況。 南港台肥 日升月恆(無雙) 新莊興富發 誠 林口興富發...

Sway房市觀測站發佈於 2019年6月19日 星期三

關鍵字：房產雲南港日升月恆豪宅Sway

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