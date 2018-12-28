PK ONE　2房享有向陽公園第一排景緻

記者張瑞傑／桃園報導

擁有近萬坪公園綠地的中路重劃區，包括國泰、中悅等指標型建案均訴求公園第一排；「PK ONE」面對6500坪的向陽公園、強調是中路地段最佳的首購宅，規劃23至40坪產品；其中23坪、27坪2房面對公園，跳脫公園第一排蓋大坪數規則，2房宅直接擁有公園景觀是最大特色。

▲「PK ONE」面對6500坪的向陽公園、強調是中路地段最佳的首購宅。（圖／業者提供）

中路重劃區是桃園第一個無商業區的重劃區、除了65公頃住宅區外、公共設施面積高達46公頃，包括1座中央公園、2座鄰里公園、5處兒童遊樂場、7塊學校用地，主要幹道及水圳公園旁皆設有自行車道、人行步道，綠地面積達20公頃。

風禾、向陽、水秀3大公園總面積逾萬坪；其中風禾公園、水秀公園周邊都是推大坪數住宅，僅有向陽公園的「PK ONE」推首購宅，主力以2房至2+1房、23至29坪；3房至3+1房35坪至40坪，主力總價800至1300萬元 ，此類住宅在中路重劃區非常稀有。



▲23坪、27坪2房面對公園；客餐廳廚房開放式規劃，客廳、主臥有公園景觀。（圖／記者張瑞傑攝）

桃園3房左右、1000萬元以下接受最高；中路房價行情每坪25萬至26萬元，正常38坪、3房加車位為1120萬元；但如果面公園，幾乎每坪破35萬元；「PK ONE」低樓層開始，每坪27至30萬元，仍然低於行情，可以說是重劃區公園宅最便宜。

除了面對公園外，「PK ONE」社區鄰近中興國中、文山國小雙學區，以及私立的康萊爾雙語學校，力行路、中正路上有力行市場、桃園觀光夜市，生活機能有支撐。

▲全案屬於大面寬基地、面寬達百米，隔力行路385巷面對公園，臨路退縮17米。（圖／記者張瑞傑攝）

全案屬於大面寬基地、面寬達百米，隔力行路385巷面對公園，臨路退縮17米。基地4面臨路，沿街規劃15戶店面。大廳面對向陽公園，挑高6.25米。車道位於保定2街，公設位於1樓、2樓，2樓有交誼廳、健身房，公設比32%，管理費一坪60元。

標準層單層3至4併雙電梯，其中23坪、27坪2房面對公園；客餐廳廚房開放式規劃，客廳、主臥有公園景觀。27坪為雙陽台戶型、每個房間都有景觀，也是2房最熱銷產品，含平面車位總價約900萬元。

40坪3+1房位於邊間，公用衛浴開窗，室內走道不浪費，可規劃加1的多功能空間，同樣熱銷，總價約1300萬元。

