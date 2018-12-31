年底傳統買氣回溫　今年交易量增

▲七都平均交易量增1.5%，價小修0.1%，交易溫度上呈現「北增南縮」格局。（圖／各案場）

記者張瑞傑／台北報導

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2018年七都價量變化，交易量較去年增溫，其中以台北增幅最多、達11.5％；其次為桃園量增7.0%、新北增5.3%、台南則量縮最多8.6%。而價格則是台北跌5.1%，新北跌3.5%，七都平均交易量增1.5%，價小修0.1%，交易溫度上呈現「北增南縮」格局、房價僅雙北下修，其他微漲。



台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底前傳統購屋需求在選後陸續歸隊，不僅第四季買氣回溫，檢視全年交易，北增南減，主要因為雙北桃園對於房市價量反映較快速，普遍呈現「讓價換成交」的現象，而經歷近三年的價修，價格已經貼近需求，先出現量回跡象，尤其高房價區台北回溫最為明顯。



而展望明年，張旭嵐表示，美中貿易戰仍為全球經濟帶來不確定性，許多國際機構都下修經濟成長率的預測，因此對於明年的台灣經濟走向也保守看待，不過可以確定的是，整體房價幾乎已經築底，在現今的房市政策下，房價應仍為持平盤整的格局，但是今年自住買氣已經逐漸回溫，2019年整體經濟沒有太大變化的情況下，交易量仍可望在持平中回穩。



雙子星順利招標，更為國內商辦增添信心，加上台商返台，資金回流，台北豪宅以及工業地買賣，仍會在明年持續增溫，尤其今年不少Ａ級豪宅交易都有驚人表現，明年仍是高總價豪宅風起雲湧的一年。



桃竹地區平均房價增減變化不大，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，交易量增幅分別為7.0%與2.7%。桃園房市在首長就職後更穩定，主要是政策持續發展，主要受惠航空城計畫、亞洲矽谷計劃等建設帶動產業發展與房市，自住剛性需求強勁，是支撐房市的主力族群，但市場明顯走「四低」購屋方向，低總價、低坪數、低單價及低自備款等四低案件的帶看與買氣，持續增加，桃園購屋總價在800-900萬元，新竹地區精華區交易量明顯縮小，交易增幅多以建商讓利大的區域以及低單價區為主，尤其在一字頭房價區更吸睛，近三年交易量有放大的趨勢。