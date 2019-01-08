宜誠一極　吸睛航空業　南崁市中心換屋首選

▲「宜誠一極」連結國道1號動線方便。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

南崁忠孝西路是連結上、下南崁的主要幹道之一，生活機能便利；宜誠建設「宜誠一極」位於南崁溪水岸、忠孝西路上，屬於市中心核心地段，全案規劃43、45、50、62坪首換住宅，隨著市場景氣調整，過去「宜誠一極」曾採取70坪、大坪數換屋型設定，如今調整為菁英首購、首換與二次換屋，縮小坪數， 吸引不少航空業人員購屋自住、置產。

南崁市中心建案少，從前上南崁賣山景，後10年在南崁溪整治成功後，下南崁開始「賣水景」，而忠孝西路貫穿上下南崁，除了道路兩側有多家商店外，採買可至特力家居、COSTCO；加上南崁溪有河岸公園與自行車道整治計畫，改變地區環境的生活氛圍 ，加上寵物公園設立後，這裡已然成為自住客最愛的區段之一。

▲社區鄰近南崁溪河岸公園。（圖／記者張瑞傑攝）

有機能、近河岸，「宜誠一極」設定的中小坪數在該區段十分稀有；43至62坪住宅，符合區域換屋客需求；加上豐富多樣的公設項目，包含溫水泳池、健身房、瑜伽教室、未來供餐的輕食吧台，2樓KTV、方便親戚入住、採預約制的行政套房；以及結合鋼琴教室、媽媽廚房、宴會需求的多功能室等，整體規劃完善，公設比32.5%，管理費每坪70元。

全案臨中正路最大退縮17米，1樓除店面外，後側戶外庭園鄰近公園。標準層43至50坪、4併雙電梯，62坪單層雙併。其中50坪以上住宅全部擁有水岸景觀，面水岸方向低樓層則有河岸綠樹景觀。

在建築結構上，以宜誠機構獨家開發的國家專利卍型SRC為特點，安全有保障。住宅戶戶邊間、雙衛浴均開窗，主臥每間有更衣室格局；結構採樑柱外露、深凹窗，戶戶低檯度大面開窗，搭配22.5公分中空樓板，採光、制音處處用心。臥室內避開床頭壓樑。居家動線進退有度，生活空間無虛坪浪費，實用，好住，是南崁居民換屋的好選擇。

▲「宜誠一極」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）



