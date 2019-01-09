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首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性福利

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▲幸福企業信義房屋，2019年開始即發給員工每人一萬枚信福幣。（圖／記者張瑞傑攝）

▲幸福企業信義房屋，2019年開始即發給員工每人一萬枚信福幣。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋繼2018年4月1日起增加1.3億新台幣為同仁加薪之後，再有房仲業創舉，於2019年1月宣布實施彈性福利制度，發送每人1萬枚「信福幣」，可以用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，包括健身房、運動中心、子女托育、眷屬健檢及非工作相關的學習成長課程等，最高使用額度等同於新台幣15,000元，預估集團全年在彈性福利制度上將投入1.05億的預算。

信義房屋首次發行企業內部數位貨幣「信福幣」，並依使用項目的額度放大價值，每枚「信福幣」最多可轉換為新台幣1.5元，最高可獲得新台幣15,000元。信義房屋人力資源部執行協理張旭表示：「信福幣最大的特色是可以按照自己的需求，選擇自己想要的福利；我們除了關心同仁工作表現，也照顧同仁本身及家人健康，甚至是未來職涯的學習成長規劃，在原有福利的基礎上加碼，具體將員工福利最大化。」

信義房屋面對少子、高齡化危機帶來的衝擊，自2013年起提供房仲業界最高「第二胎(含以上)生育獎勵金12萬元」，鼓勵同仁生育，生育津貼實施至今已催生1,243個信義寶寶，發出近6,000萬元獎金；除了優厚的生育津貼，同仁每任職滿兩年可參加優質公費健康檢查（40歲以上同仁每年），並擴大到同仁眷屬也享有健檢項目的優惠。另一方面為鼓勵同仁成就家業夢想，則提供購售屋減免服務費優惠；此外，信義房屋將同仁視為企業發展的重要夥伴，持續將三分之一稅後營業利益做為員工年終獎金及年終績效獎金。信義房屋今年預計招募新血2,000人，廣納優質人才加入行列。

關鍵字：房產仲介信義房屋

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