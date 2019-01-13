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桃大機構年終感恩晚會　席開250桌

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▲▼桃大機構感恩晚會共席開250桌、延續每年邀請旗下住戶「回娘家」。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼桃大機構感恩晚會共席開250桌、延續每年邀請旗下住戶「回娘家」。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼桃大機構感恩晚會共席開250桌、延續每年邀請旗下住戶「回娘家」。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

又屆歲末年終，桃大機構延續過往16年的傳統，於1月12日在桃園巨蛋體育館舉辦「2019年桃大機構年終感恩晚會」，且適逢金豬年，桃大機構特地禮聘桃園在地知名藝術家蔡士弘創作晚會主視覺與紅包袋，並以「豬岸」的趣味諧音為發想，象徵每位參與的桃大住戶在新的一年都能「賺」。

桃大機構旗下「桃大誠」、僅6個月銷售了500餘戶，而「桃大極二區」10月再獲內政部「2018年優良智慧建築貢獻獎」殊榮，顯見深耕桃園的品牌紮根，已受到市場及購屋民眾高度的肯定。

桃大機構董事長劉沁垣致詞時指出，桃大深根桃園至今，無論大環境變動，堅持待在桃園推案，堅持品質至上、負責用心的一貫態度，讓每一位無論現有亦或未來的住戶，皆能享受最好的居住體驗及售後服務。

這場感恩晚會共席開250桌、延續每年邀請旗下住戶「回娘家」，不少住戶藉此噓寒問暖、互拜早年，場面氣氛熱烈，桃大機構重金請來米其林摘星的台北喜來登大飯店外燴，大大滿足每一戶的味蕾；桃大機構更提供總計價值超過百萬元的抽獎品項，獎項包含GOGORO機車、65 吋電視、Iphone、Ipad、文華東方住宿券等。晚會延續了與華山基金會多年來的合作，認購愛心年夜飯給華山基金會所服務的長輩們，除了認購年夜飯以外，依慣例揪團做公益，凡在FB粉絲團按一個讚，桃大就捐100元給華山基金會。

關鍵字：房產桃大機構年終尾牙回娘家

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1月12日 14:05

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