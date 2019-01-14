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2019年美國零售不動產行業的10項預測

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▲▼美國連鎖零售業者Kroger。（圖／路透）

預測1、全渠道策略將繼續

房地產服務公司CBRE全球零售研究主管Melina Cordero表示，全渠道將繼續成為零售商向前發展的關鍵戰略，「但我認為有趣的是，2019年與過去兩年有點不同的是，很多投資將會回到商店」。

Cordero指出，許多零售商的重點都放在投資電子商務平台並確保物流和供應鏈到位，這種情況將持續下去。她指出，「零售商已經意識到，尤其是在2018年，實體店面作為一種銷售工具的效率，並且保護了利潤」。

她補充說，由於零售商已經意識到消費者不僅需要網路購物平台的選擇，而且還要能逛實體店面，因此業界已經有了很大的學習曲線。「我們將在2019年看到更多的策略，像是網上購買運到實體店面取貨，鼓勵消費者進入商店。」根據調查，消費者在進入商店時往往會花費更多。

預測2、實體店面將走出陰影

位於弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘的房地產經紀公司總部Divaris Real Estate Inc.董事長兼首席執行官Gerald S. Divaris說：「大型零售商將真正開始從陰影中走出來。」

Divaris指出，傳統零售商一直擔心網上零售將對他們的業務產生負面影響，但問題的真相是，零售業是一種通過各種渠道傳達消費者所需產品的工具，所以網上是一個渠道，大型零售商是另一個渠道，目錄和直銷也是其他渠道，能夠成功利用這些不同分銷渠道的零售商最終將獲勝。

預測3、零售業面臨破產的趨勢已經結束

科德羅說：「零售是一種週期性的業務，零售商要適應變化，不斷進行再投資。這就是為什麼它是個棘手的業務。」

預測4、結構變化可能會帶來挑戰

「從評級角度看我們對零售業的看法，結構性變化將繼續主導任何一種有利的周期性動力」。S&P Global Ratings董事總經理兼美國零售業領導人Robert Schulz表示：「百貨公司仍將繼續努力調整足跡，Amazon和其他在線運營商將繼續從那些沒有網上業務的大型零售商中獲取利潤。」

預測5、改變消費者偏好且具有影響力

Morningstar Credit Ratings副總裁Steve Jellinek表示，消費者在網上購買更多衣服，也從服裝消費轉向娛樂，餐飲，旅遊和美容。

Jellinek指出：「這些不斷變化的消費者偏好，使購物中心運營商面臨高昂的再租金成本，難以找到替代租戶，尤其是在較弱的市場中。」

預測6、網上零售商將加強他們的房地產投資組合

房地產服務公司高力國際Colliers International的美國零售服務全國總監Anjee Solanki表示，數字本土品牌正在通過整合批發策略和實體店來擴大規模。

Solanki說：「像Everlane和Bonobos這樣的品牌正在填補購物中心的零售空租，並在戰略上將他們的商店定位在消費者附近，此外，業者熱衷於振興租戶組合，並提供短期租賃，擴展選擇，重塑補貼和其他激勵措施來確保他們的存在，從而讓消費者擁抱這些品牌。」

預測7、玩具市場將被重塑

「玩具市場是一項40億美元的業務，隨著Toys'R'Us的離開，Amazon，Target和Walmart這樣的零售商看到了這個機會，並且都在爭奪這個市場大餅。」Solanki說。此外，玩具零售商FAO Schwarz正計劃開設店鋪以及在機場航站樓開設精品店，Amazon也正在研究其他類型產品的概念。

預測8、大型商場的空租將提供機會

「一級零售空租率非常低，隨著利率上升和經濟最有可能在2019年放緩，未來幾年全國性的零售店將有更好的房地產租賃機會」，Coreland Cos的零售經紀公司副總裁Ben Terry說。

Terry表示：「在主要的大都市和郊區市場難以獲得優質房地產，你可能會看到大型商店被拆除，轉變成家庭和生活方式零售商店的組合，主要圍繞食品，服務，健身和娛樂用途。」

預測9、零售商將繼續縮小店面規模

Divaris說：「我們看到IKEA開始考慮小的商店，其他零售商也紛紛效仿。你為什麼要在超市買東西並把它帶回家？因為這些東西不一定要去超市購買，只需要網上訂購並運送到你家。」

預測10、超市產業將繼續發展

Amazon在2017年收購Whole Foods，引發超市產業的變化。

Cordero指出，過去超市建構網購平台速度很慢，主要原因是消費者習慣去超市。超市本身並沒有把所有東西放到網路上，因為超市的供應鍊和物流非常昂貴，而且這是一個低利潤的業務。

不過2018年大型超市已經進行了大量投資，我們將看到2019年的轉變，也就線上訂購商品變得更加舒適，並且有更多的選擇。

來源: National Real Estate Investor

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關鍵字：美國房地產房地產零售業

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