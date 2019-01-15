東森房屋30週年號　徵才3千人　海外拓展60店

▲東森房屋今日舉辦全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，東森房屋董事長王應傑宣布徵才目標3千人、預計海內外目標拓展60店。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

經歷2014年房市反轉、2016年房市交易創24.5萬棟低點後，近2年政府打房解禁、調降豪宅稅，自住剛性買盤紛紛回籠，2017年達26.6萬棟，去年房市交易更可望破28萬棟，已是連2年房市回溫，2018年建商信心也大增，開工量激升，房仲業更揚眉吐氣，營收持續創新高。適逢30週年，東森房屋今日假全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，東森房屋董事長王應傑看好2019年房市持續回溫，他宣布徵才目標3千人、預計海內外目標拓展60店。

針對今年2019年豬年房市，王應傑更樂觀指出，九合一大選後，新上任執政者今年應有機會推出經濟、房市活水政策、稅制改革調降，或釋出建設利多救房市，無論首購族、換屋族，2019年都將是購屋好時機，對於持有者，也是脫手變現的好機會，房市連2年回溫，指標雙北市去年也年增1成，顯見交易量持續回穩，估計今年全台可望增溫1成以上，有機會突破全年交易30萬棟門檻。

他指出，桃園人口連5年為六都淨遷入之首，看好近年機捷便利性、台商回流潮加持當地住宅、土地與工業用地等交易，台中、高雄選後變天，主攻經濟、觀光政策，加上科學園區、交通建設等議題，也可望帶動當地就業人潮、店面交易，皆是東森房屋積極拓點的都會重心。