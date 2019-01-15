不景氣仍創佳績　蘇致華葉淑珠達標千萬俱樂部

記者張瑞傑／台中報導

去年房市回溫，東森房屋加強VR智慧看屋、空拍土地技術與大量行銷工具、媒體曝光，更與僑馥建經合作，提供社區精準行情，去年整體委託量也較去年增2~3成，不少加盟店業績年成長1~2成，業績強強滾，包括東森房屋台中七期大師加盟店協理蘇致華創下將近1552萬元佳績，勇奪全台個人業績冠軍，北投奇岩捷運加盟店店東葉淑珠也創下高達1226萬元業績，雙雙創下「千萬俱樂部傳奇」。

「叫我全國第1名！」今年已70歲的東森房屋台中七期大師加盟店協理蘇致華，服務熱忱大勝年輕人，即使近幾年房市下滑、投資客退散，仍年年創佳績，長年業績皆名列前茅，蘇致華靠得是對數字的專業敏銳度、服務熱忱，以及入行將近40年所經營的人脈，他集中火力於豪宅、飯店、商辦、收租套房等高門檻、高單價投資型產品，去年成交僅6件，就打敗全台房仲，以1552萬元的超高佣收業績拿下2018年度「房仲業績王」寶座！



東森房屋北投奇岩捷運加盟店店東葉淑珠、也創下高達1226萬元的個人業績，勇奪亞軍，早期為媒體財經漫畫記者的她，曾因玩股票輸光一輩子的積蓄，2005年才開始跨入房仲領域，不僅自己當房仲，業績賣得嚇嚇叫，葉淑珠10年前也開始當老闆，目前經營的北投奇岩6層樓整棟門市，也是她一層一層地買下來，提供員工超高獎金制度、自由工作環境，在過去房市不景氣下，吸引全北投最優秀房仲加入，目前門市已有超過50位高專房仲。

即使在2016年交易量創新低之際，她所經營的北投奇岩捷運店仍天天成交冒泡，交易量近百件、總銷金額達14億元，2018年度更成交126件，刷新總銷金額22.3億元紀錄，葉淑珠說，「投資客退散後，反而更好做，因為更要認真不放棄，房仲是專業、不可或缺的，我也時時勉勵店內房仲，我們找到了不僅僅是一份工作，更是自己終生的事業!」

今年東森房屋成立30週年，針對年度業績突破千萬的菁英，量身訂做俱樂部成員專屬的「紅西裝」、「萬寶龍簽名筆」、「冠軍腰帶」等尊榮套件，未來也將安排超級房仲菁英進行全台巡迴分享，分享成功經驗。