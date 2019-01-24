深V水岸第一排＋無邊際泳池　大勝網美度假秘境的世界級景觀宅

▲新北中和灣岸Villa位於深V水岸第一排(中和左岸重劃區)並打造無邊際泳池，讓忙碌的現代人回家就像度假般放鬆。（影／ETtoday）（圖／業者提供，下同）



房產中心／綜合報導

每座城市都有一條偉大的河流孕育出豐富的人文風情，從紐約哈德遜河、倫敦泰晤士河、到巴黎塞納河，水岸旁享有悠閒遼闊美景的住宅形式，往往也被視為富人的象徵。然而在自然景觀豐富的台灣，不必是富豪也能輕鬆入主都會區水岸宅，像是和築開發、和璟建設近期鎖定新北市中和左岸重劃區推出新建案「灣岸Villa」，坐擁水岸第一排世界級景觀，加上低密度純住宅區，堪稱新店溪左岸新富人區，讓忙於工作的現代人回家就像度假，養足精力隔天繼續為家人創造美好的生活品質。

一幢美好的水岸宅，絕對是寵愛家人最好的大禮，就有居住心理學家曾指出，住在棟距大、開闊的房子能降低情緒壓迫感，心情自然會比較好；然而，灣岸Villa近1400坪大基地卻選擇大器謙退，將社區規劃出約500坪生態公園，並在頂樓設計成文青、網美最愛的無邊際泳池，同時提供寬敞明亮的大廳並設有健身房、輕食咖啡廳等全齡公設，就是要你直接把家搬進公園裡，相信是都會區罕見的夢幻屋型也更具保值性。

而且河川本身可以調節溫度，冬暖夏涼加上綠色河濱公園調節空氣，宛如為住宅設立一台巨型空氣清淨機，住起來神清氣爽又舒適，同時屋內已貼心加裝日本進口TOSTEM氣密窗及荷蘭Poll-tex抗PM2.5防霧霾紗窗對抗髒空氣，還有室內新風系統，即使一整天不開窗也能自然換氣，同時浴室也加裝負壓排風機把髒空氣排到屋外，屋子本身體質健康，才能安心帶著全家人入住。

許多水岸住宅為求耳根清淨及良好視野常偏離主幹道，生活機能令人保持觀望態度，而位處中和左岸重劃區的灣岸Villa仍保有優越的生活機能，Costco、家樂福及大潤發就在附近，走路7分鐘即達中和捷運站，未來也有一環二環交會，鄰近也有中和科學園區，生活及就業機能一應俱全，打破傳統都會區住宅擁擠壓迫的刻板想像，回歸以自然連結五感，營造城市內的療癒空間，完美享受實現「在家旅行的空間概念」，你家也可以是度假秘境。

灣岸Villa | 基本資料

灣岸Villa官網>>>

位置：新北市中和區環河西路三段．立業路口

單價：每坪45~65萬元

基地/戶數：1396坪/272戶

坪數/格局：17~36坪/2~3房

公設比：34%

樓層：地上17樓 地下3樓

規劃：SRC鋼骨結構＋RC結構

特色：捷運宅、公園宅、河岸景觀宅、休閒渡假宅

完工日：預計2021年7月

洽詢電話：(02)2246-1288

