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開璽敦南PLUS　25-31坪就是多1房

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▲▼ 「開璽敦南PLUS」純住宅規劃的水花園住宅，全案規劃25-31坪、挑高3米6產品，強調比別人多1房！。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 「開璽敦南PLUS」純住宅規劃的水花園住宅，全案規劃25-31坪、挑高3米6產品，強調比別人多1房！。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 「開璽敦南PLUS」純住宅規劃的水花園住宅，全案規劃25-31坪、挑高3米6產品，強調比別人多1房！。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

寸土寸金東區生活，近敦化南路遠企生活圈，輕鬆買三房，話題好吸睛，開璽建築系列「開璽敦南PLUS」辛亥站散步2分鐘、鄰萬坪興泰公園、純住宅規劃的水花園住宅，全案規劃25-31坪、挑高3米6產品，強調比別人多1房！

有鑑於現代人對起居空間，高品味與大尺度需求，31坪規劃從「新型態的都會生活」尺度與設計，該案超過5M面寬的大客廳、是整個家庭的生活中心；開放式廚房、多功能餐桌、書房、客廳等功能整合，透過設計讓空間明亮、開放、高流動性連接在一起，成功塑造「加1房」新型態的都會生活型態。

25坪空間，從彰顯多彈性需求的機能美學出發，除了將機能多樣化、彈性化之外，開窗面積加大，使光線充足，讓家的感覺升溫；創造「多彈性」、「加一房」家庭需求的組合，巧思、雍容立體置物空間配置，在忙碌的敦南生活步調裡，發散出溫度，謙和，低調美學從容、自若的生活主張。

敦南加一站，省預算；房間加1房，多收納；空間加1間，使用更彈性。三米六高度加一點，居住使用游刃有餘。只要散行約2分鐘辛亥捷運站，上捷運北向約15分鐘抵達忠孝復興SOGO商圈、約18分鐘至南京東路兄弟飯店商圈、約25分鐘大直美麗華商圈。

「敦南PLUS」大樓結構系統特聘築遠工程張盈智結構工程技師設計等同「震區水平加速度係數Z值」，將結構強度提升至0.264G(約抗震六級)；全棟採用全屋式淨水活化設備：德國BWT全自動反洗過濾器、德國BWT微電腦軟水系統、德國BWT微電腦除氯設備、英國Doulton陶瓷濾心設備…從環境到身體內在的健康，一次品質到位。

關鍵字：房產住宅挑高3米6開璽敦南PLUS

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