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高雄選後業績大增4成　「價平量增」成王道

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▲▼高雄,85大樓,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄,85大樓,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／台北報導

統計永慶加盟三品牌在高雄市交易市況，若以2018年11月選前為基數，12月與11月相比，業績和成交件數皆有超過4成的成長；若是2019年1月跟2018年11月相比，業績和成交件數的漲幅也都超過2成。在傳統的房市交易淡季中，能連續2個月都創造兩位數的成長，顯見市場信心強勁。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶內部選前、選後的各項數據發現，在韓國瑜市長當選後，市場對於高雄房市的信心，也跟著強勢回升。這樣的信心，全面帶動住宅、工業用地和商業用地的詢問度、成交價和成交量。

進一步分析目前高雄的「住宅交易主力」，以房數來看，仍以3房以上為大宗，3房占比高達四成，4房以上也有3成左右的成交，選前、選後沒有太大變化；反而是2房產品交易占比在選後有增加的趨勢，顯示首購族群在選後購屋態度轉趨積極。若從「住宅屋齡與型態」觀察，發現中古大樓仍是高雄民眾最愛，選前選後占比都高達5成以上，且選後增加了5個百分點。

至於「總價帶」方面，高雄住宅交易以900萬以下為主，占比高達84%。若細看各總價帶表現，300-600萬為大宗，選前、選後都有4成以上，300萬以下與600-900萬都各占2成左右，顯示目前自住市場下，高雄房市不僅首購族積極進場購屋，換屋族不論是以小換大、以大換小或是轉換居住生活圈等，換屋意願高。
而高雄市地政局在農曆年前公布的買賣移轉棟數，也呼應了永慶內部數據。2019年1月份高雄市的買賣移轉棟數為3,519戶，創下4年來的新高紀錄！較上個月的2,762戶，月增率高達27.41%，若是跟2018年1月份的3,107戶相比，年增率也有13.26%，創下自2015年12月買賣移轉棟數4,969戶的次高點。

葉凌棋進一步分析，觀察這3個月的成交價，在價格變動不到2%的前提下，若高雄市每個月能有3200-3600戶左右的交易量，讓價量維持在「價平而量增」的狀況下，不僅有助於高雄經濟發展，也將帶動房市正面且健康的成長。另外，近期店面與土地詢問度轉趨熱絡，來客量成長約2成，在韓國瑜市長大力拚經濟的產業政策推動下，商業活動持續蓬勃發展，店面產品將優先受惠，可望有交易量回溫的機會；至於工業地部分，在台商回流，同時有意在台灣擴廠的需求下，詢問度增加，市況熱絡，但也因此部分案件有價格急漲的狀況出現，必須留意。至於一般商用或住宅土地，不少建商積極到高雄獵地，積極投資高雄，顯示市場對高雄未來的房市發展深具信心。

關鍵字：房產高雄選後房市價平量增

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