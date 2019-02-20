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988元買福袋抽房屋大獲好評　3月追加第二檔

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▲依諾維新科技公司在2/20、11點直播福袋抽獎，抽獎於遠東萬家法律事務所舉辦。（圖／記者張瑞傑攝）

▲依諾維新科技公司在2/20、11點直播福袋抽獎，抽獎於遠東萬家法律事務所舉辦。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

盛行於百貨業的福袋，經過巧思將首購宅、機票、iphone包裝其中、形成房地產首見的「房屋福袋」；活動辦法就是每多買一包、就能增加多一分中獎機會，別開生面的促銷方式，已於今日稍早舉辦直播抽獎，線上吸引近千人觀看。抽獎者用不到千元買希望、建築開發商獲得免費廣告、主辦單位透過創意獲利總金額2成，堪稱三贏的創意創業。

在2/20、11點直播活動中，半小時直播過程，抽獎於遠東萬家法律事務所舉辦，在律師見證下， 由一位台中市的游姓青年抽得；得獎者僅需要繳交10%、約50萬元贈與稅費用，令他直呼「幸好不是詐騙。」

▲「遠雄之星6」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

▲「遠雄之星6」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

此次「988就發發福袋」採取988元一包，內含紅豆水或機能襪等價值千元以上商品，共限量發售2萬包，主辦單位依諾維新科技有限公司強調，消費者可不限次數加碼購買，「為了提高中獎機率，甚至有民眾一次買30包。」累積最終售出1萬2216個福袋，成功攤平成本，主辦方也擁有不錯的獲利。

主辦人Alex表示，自己擁有媒體以及建設公司採購背景，對於「買福袋抽房屋」已構思2年，「這幾年房市不景氣，不少閱聽大眾對於房市廣告沒興趣，於是我就希望透過這種抽獎模式，創造有趣的『買夢』經驗。」

這次的988元福袋成功打響話題性，未來已有兩家上市櫃建商表達願意合作，因此Alex將再接再厲、舉辦第二次、第三次線上抽房活動，房屋地點將可能坐落在林口或新莊地區， 預計3月推出第二檔活動。

再者，關於「蘋果日報」表示他「賺很大」，Alex反駁，買房、福袋內容物的商品，以及破百萬的媒體廣告預算，加上這是第一次創業、知名度不足，「過程中累積的壓力很大，至少要賣超過1萬份才能回本。」此次幸運回本，他也開始檢討下一次的商品內容物要更吸引人，「第二檔我們將採取單一商品下單、例如牛排、禮盒等市值超過988元的商品，買一次直接獲得抽獎資格，回鍋民眾將獲得熟客優惠，同樣發售2萬份，抽獎商品除了房子以外，還會有GOGORO、極光之旅、黃金等，希望能夠吸引更多民眾參加。」

關鍵字：房產買福袋抽房屋遠雄之星6首購宅

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