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2萬買透天當「孝子」要注意　疏漏一點轉手課重稅

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▲▼高雄,房市,美術館。（圖／擷取自google map）

▲高雄岡山一間老舊透天去年4月用2萬元交易。（圖／擷取自google map）

記者黃靖惠／綜合報導

高雄一間老舊透天去年用2萬元低價出售，實價登錄明載為親友間交易，另外註載是「孫子願意照顧阿公阿媽」，對此房仲認為，親戚間房屋交易的原因五花八門，不過直接註記因「照顧長輩而轉讓給孫子」的個案較少見，另外也提醒，接手的子孫未來如要按照行情價賣的話，可能因為價差大，稅額可會被課很重。

實價登錄揭露，位於高雄岡山區前峰路162巷1弄1～30號區段，一間2層樓的透天厝，屋齡44年，地坪17坪、建物總面積23坪大，去年4月出現一筆交易紀錄，現任屋主只用了2萬元低價取得。

進一步再查詢該筆交易明細，上頭登載是親友、員工及其他特殊關係間交易，不僅如此，最逗趣的是註記「孫子願意照顧阿公阿媽」。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，以該區段房價行情來看，透天厝總價落在550萬～600萬元區間，因為是親戚間特殊交易所以總價較低，不過特別註記轉讓原因是「孫子願意照顧阿公阿媽」的狀況十分少見，加上該物件評定現值可能低於220萬元贈與免稅額，其實透過贈與方式轉讓即可，也不至於被課到贈與稅。

但他提醒，該筆交易的子孫未來要按照行情價轉售的話，可以能因為當初入手價太低，產生極大的價差，之後稅額可會被課很重。

▼高雄岡山2萬元買透天厝。（圖／擷取自內政部實價登錄）
▲▼高雄岡山2萬元買透天厝。（圖／擷取自內政部實價登錄）

關鍵字：岡山高雄透天厝孝子

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