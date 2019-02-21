沒拜地基主「夢中被抓腳」？輕生前房客搞鬼　

▲網友吳小姐在睡夢中被抓腳（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者黃靖惠／綜合報導

租房撞鬼可別誤以為是地基主！一名女網友日前在臉書社團PO出撞鬼經歷，她表示，先前和母親同住舊家、睡夢中卻無故被抓雙腳，當時還以為是因為沒拜地基主，直到每月祭拜才沒出事情，但是前年因搬家前忘了拜，恰巧有一名警察朋友借住家裡一晚，不只惡夢連連，而且小腿被抓瘀青，事後家人才提起，鄰居有說過，曾經有一名女子在屋內輕生。

7年前搬到中和與母親同住、睡同一間房，而母親因為在夜市擺攤大概都一點到家，而自己因為在南港工地上班、每天加班到7點多或更晚，不過剛住進來前半個月，每天夢到有人說這房子有鬼，但因為工作累，所以都沒多想。

一直到105年夏天，她睡倒在房間地板，睡夢中隱約感受到有人在按自己腳，雖然馬上睜眼查看，卻沒發現任何人，之後母親開門進房，立刻說了被按腳的事情，而原PO母親則拿香火袋綁在櫃子上，就沒有發生了。

事發隔天，原PO把昨夜被按腳事情和友人講，朋友反問「多久沒拜你家地基主了」，才發現家裡從來沒拜過地基主，之後每個月都記得祭拜，就沒有怪異的事發生了，直到前年底房東要賣房，原PO一家準備搬離，就忘了拜地基主。

期間有位警察朋友到家裡借住一晚，隔天卻接到朋友訊息「說家裡有阿飄，很恐怖之類的話」，而且隔天朋友小腿整個淤青，還說阿飄是女的，說連搬家前最後一次都不拜她，更撂狠話要直接跟原PO講話。

該網友表示，當天上回去就先拜地基主，但還是會怕，就把女兒叫回來陪我，還喝的茫茫的，結果隔天早上就痛醒，兩支腳的小腿就像被人捉著筋一樣，超級痛。

原PO表示，直到除夕前一天，阿母上台北過年，聊到舊家，阿母才說她剛搬來時，對面二樓的阿姨就跟她說，你們租這裡有個女的在這輕生，而自己女兒也在這聽到過女生聲音，如果晚上只有一人在時，常在午夜12點聽到拉窗戶的聲音，非常大聲，可是只要家裡有第二人就沒聽過。