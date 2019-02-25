兩大因素修正　房東終於鬆手　天母商圈黑翻紅

▲天母,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／台北報導

充滿異國情調的天母商圈、是慢活悠閒的代名詞；但隨著房市多頭、租金水漲船高，在2009年石曾淪為台北市店面空置率最高的商圈；專家分析，天母商圈歷經10年的租金調降、商圈轉型，過去動輒20至30萬的店面不再，加上區內本地客、外籍人士消費支撐，每年可穩定成交10至12間店面，以20至30坪、總價3000至4000萬元接手率最高，可說不受景氣影響。

永慶房屋忠誠店長林宏彰認為，天母商圈過去也曾出現過「房東不缺錢不降房租」的時代，「當時走過天母西路、忠誠路就能看見一堆待租看板，」他記得，當時一堆超過40坪以上店面、月租金超過20萬、30萬是常有的事情；一如現在東區的狀況，房東取得店面的時間早，手上不缺現金，並且深信房價終究會漲回來，所以店面一空半年以上是常有的事情。

經過幾年後，房東終於認清事實，開始修正租金，林宏彰表示，在政府打房政策那幾年修正最多，房東們區隔坪數、租金，「這10年來租金修正大約3成，單戶店面也從40坪降低為20至30坪，就是為了求租。」價格一降，坪數、租金兩大因素符合市場需求，天母商圈基期變低，「店面租金7至8萬元最好租、現在已經很少超過15萬元的產品了。」

林宏彰認為，店面不景氣的因素很多，天母商圈過去因為精品業轉進百貨出現的店面空置潮，東區、民生社區則因為信義計畫區百貨公司變多，把人潮吸走，但無論如何商圈一定要轉型，「東區的店面大，未來是否還能符合承租者需求，這也是店東們必須考慮的狀況。」