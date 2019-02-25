ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

兩大因素修正　房東終於鬆手　天母商圈黑翻紅

ETtoday新聞雲

▲▼天母,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲天母,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／台北報導

充滿異國情調的天母商圈、是慢活悠閒的代名詞；但隨著房市多頭、租金水漲船高，在2009年石曾淪為台北市店面空置率最高的商圈；專家分析，天母商圈歷經10年的租金調降、商圈轉型，過去動輒20至30萬的店面不再，加上區內本地客、外籍人士消費支撐，每年可穩定成交10至12間店面，以20至30坪、總價3000至4000萬元接手率最高，可說不受景氣影響。

永慶房屋忠誠店長林宏彰認為，天母商圈過去也曾出現過「房東不缺錢不降房租」的時代，「當時走過天母西路、忠誠路就能看見一堆待租看板，」他記得，當時一堆超過40坪以上店面、月租金超過20萬、30萬是常有的事情；一如現在東區的狀況，房東取得店面的時間早，手上不缺現金，並且深信房價終究會漲回來，所以店面一空半年以上是常有的事情。

經過幾年後，房東終於認清事實，開始修正租金，林宏彰表示，在政府打房政策那幾年修正最多，房東們區隔坪數、租金，「這10年來租金修正大約3成，單戶店面也從40坪降低為20至30坪，就是為了求租。」價格一降，坪數、租金兩大因素符合市場需求，天母商圈基期變低，「店面租金7至8萬元最好租、現在已經很少超過15萬元的產品了。」

林宏彰認為，店面不景氣的因素很多，天母商圈過去因為精品業轉進百貨出現的店面空置潮，東區、民生社區則因為信義計畫區百貨公司變多，把人潮吸走，但無論如何商圈一定要轉型，「東區的店面大，未來是否還能符合承租者需求，這也是店東們必須考慮的狀況。」

關鍵字：房產商圈沒落東區天母降租金

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

跟著總裁吃麵包　興富發邁出餐飲事業第一步

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今年興富發集團總裁鄭欽天也發豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」，「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃，其中餐飲事業擴及麵包店，旗下的「貝可麗烘焙坊」也將於3月4號開幕！

43分鐘前

兩大因素修正　房東終於鬆手　天母商圈黑翻紅

充滿異國情調的天母商圈、是慢活悠閒的代名詞；但隨著房市多頭、租金水漲船高，在2009年石曾淪為台北市店面空置率最高的商圈；專家分析，天母商圈歷經10年的租金調降、商圈轉型，過去動輒20至30萬的店面不再，加上區內本地客、外籍人士消費支撐，每年可穩定成交10至12間店面，以20至30坪、總價3000至4000萬元接手率最高，可說不受景氣影響。

56分鐘前

降租救商圈？ 天母經驗可做他山之石

近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，光是台北大安區就有高達618間店面待租中。而面對這樣慘烈的台北店面市況，有不少人主張屋主應該降租，甚至學者還建言指出，應該課徵「空店稅」提高屋主出租意願，才可以帶動商圈生機。對此，「天母商圈經驗」或許可以作為參考依據。

1小時前

毛小孩有福！北市「寵物、健身、機車」店面可進住宅區

毛小孩有福了，北市寵物美容店可進駐住宅區囉！北市府配合產業發展修正「土地使用分區管制自治條例」及「土地使用分區附條件允許使用標準」，已於108年2月23日發布，今天（25日）正式生效。

1小時前

讀者迴響

熱門新聞

不到3年　員林家樂福便利購22..

下一個東區翻版！ 民生社區淪「..

每年14萬對新人　婚紗店為何倒..

顏炳立：房市將落底　可以看房了

32年海砂屋港子嘴　重建5樓變..

永福樓最後一夜！東區還有近百空..

追憶小時候的書香　書店十年倒千..

淡江大橋今天動工　周邊房價補漲..

為了下一代好 專家:別炒房

高低樓戶好議價　4樓戶非最低價

最新新聞更多

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

主播買房告別10年租屋：投資報..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366