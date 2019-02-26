豪宅解凍、台商回流帶動不動產回溫　重頭戲在雙北

▲台北房市,房市,房子,房屋。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

近期財政部公布今年1月全國稅收初步統計，其中土地增值稅實徵淨額高達103億元，是房地合一上路後的新高，事實上不動產市場從2017年開始回溫，住商機構依據內政部資料，統計全國土地買賣登記筆數及面積，去年(2018年)土地買賣登記共51萬筆，買賣移轉面積共8220萬坪，是2016年房地合一稅實施後的新高；據調查，豪宅解凍、台商回流都是主要因素。

兩項數據跟前一年(2017)相比，土地交易筆數年增3.5%、交易面積年增0.6%，沒有顯著提升，至於六都中土地買賣交易增加最多的為台北市，交易筆數年增10.5%、交易面積年增105.6%，兩項數據雙雙居冠，其次為新北市，交易筆數年增9.2%、交易面積年增25.5%。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，去年(2018年)不動產市場信心度強化，買方較願意出手，整體交易微幅增加，其中雙北不動產交易量大增，尤其台北市豪宅解凍、交易量攀升，由於這類型房屋都屬於大坪數，土地持分較大，大幅拉升土地交易面積，此外，換屋型買方進入市場，這也促使雙北交易量大幅提升，另一方面，台商回流讓土地、廠房及辦公室的詢問熱度提升，也帶動部分區域的交易量提升。



綜觀六都土地買賣趨勢，雙北獨占鰲頭，交易量及交易面積增加最多，又以台北市最為亮眼，台北市買賣筆數年增10.5%、面積年增105.6%，新北市筆數年增9.2%、面積年增25.5%，反觀桃園以南在去年的表現並不出色，桃園市及高雄市在土地買賣筆數及面積雙雙下滑，桃園市土地買賣筆數年減1.6%、面積年減29.8%，高雄市筆數年減1.6%、面積年減19.7%，而台中市及台南市皆為買賣筆數增加，但買賣面積減少，台中市買賣筆數年增3.7%、面積年減1.3%，台南市筆數年增5.6%、面積年減2.2%。



郎美囡表示，高資產買方回歸不動產市場，以雙北為主，尤其首都台北市為交易大宗，而台中、台南雖然筆數有增加，但以小規模居多，因此土地面積減少，至於桃園市受惠台商回台設廠，近年土地、廠房熱度更高，但價格翻漲，對買方而言成本偏高，另一方面，住宅市場缺乏再上一層的力道，去年買賣交易不理想，而高雄市去年受選舉影響甚深，觀望氣氛濃厚，因此交易量走低。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，去年市場受選舉影響，故土地買賣移轉量不如預期，不過隨著中美貿易戰持續拉鋸，資金回流、回台設廠的依然讓土地市場增溫，故交易量還有發展潛力。