台資真的回來了　台商買豪宅土地

▲看屋照。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

這波中美貿易影響到底多大？台商資金真的有回來嗎？根據調查，中美貿易戰後，近來頻傳春節前後有台商、台幹回台買下合併住宅，甚至不乏家族一次豪擲數億置產，購買標的除了住宅、商辦、廠辦甚至土地。專家認為，這一波資產洗牌，台商就是要「將錢帶回來」，理由包括大環境影響、公司結束、退休等因素，回台後再根據地緣性置產，也帶動這一波資金潮。

這一波購買標的遍佈全台，包括雙北地區「宏盛長虹帝璽」出現一次買下530坪6戶住宅、「華山川」3戶共166坪、「吉美大安花園」2戶140坪、「正隆天第」3戶230坪、「僑聯大千」6戶550坪；竹南、彰化有台資買下大片廠辦土地，台中也有台商卡位重劃區土地記錄。

▲建案「碧波白」3周賣出5.5億元。（圖／記者張瑞傑攝）

今日正式公開的「碧波白」建案，在約3周的春節期間也成交5.5億元的銷售記錄；專案經理蕭遙表示，來客包括多為買下148坪合併宅的台商，以及希望與子女住同層不同棟的台幹、則買下合併換屋宅，「成交期都很快，大約考慮1周就下訂。」

蕭遙指出，這些買盤的地緣性強、看重地段、喜歡選擇區域指標建案，成為新的房價支撐。據悉「碧波白」開價68至75萬元，屬於同區段相對高價產品，過去在結構中銷售較慢，但在2019年2月就銷售5%的總銷，市場解讀為房價築底訊號。