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2月房市漸回溫　上半年旺季將起跑

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新北房市回溫，板橋居冠。

▲新北2月房市回溫。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋統計全台門市2月房市交易狀況，今年2月農曆春節假期較長，經工作天數調整過後，房市交易量較去年同期增加約12%，表現最佳的是新北市、桃園市與台中市，今年整體房市1、2月交易量皆較去年同期增加，緊接著3月將步入房市傳統旺季，房市交易量可望逐步轉熱。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大台北生活圈中，以相對平價的新北市與桃園市表現較佳，反應自住客的需求持續回籠，中南部地區則是目前房市能見度較高的區域，包括台中市2月的買氣較去年同期明顯量增逾2成，高雄市經歷1月交易熱絡後，2月可能因為條件較好的房子在前兩個月逐漸去化，導致交易量出現下滑，不過以目前中南部持續回流的買氣來看，3月房市仍有機會持續回溫。

台北市2月交易量大致較去年同期持平，新北市則是出現明顯增長，較為熱門區的交易區段包括板橋、新店、中和、三重、三峽、新莊與樹林，不管是捷運經過的北市第一圈，或者是相對較平價的三峽一帶，都見到自住客買盤持續回籠。

房價水準較為平價的中南部地區，台中市的交易量明顯高於去年同期，自住買盤在年後快速回流，台南市則呈現略微衰退，高雄市則是大致較去年同期微減5%，房市連續交易暢旺2個月後，2月交易量出現微幅量縮，預料3月人氣仍將會持續回籠。

曾敬德表示，3、4月是房市交易的黃金月，通常交易量會較其他月份平均多出1成以上，而今年買氣在年後很快就回籠，加上國際股市回穩，整體市場氣氛較去年底更好，市場交易有機會持續回溫。

關鍵字：房產2月全台房市回溫

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