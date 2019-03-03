東西狂被移動！房仲曝「紅衣系列宅」無人敢碰　連陽剛軍警都棄租而逃

▲房仲認為上吊比一般凶殺案可怕。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣房價高，許多投資客也將腦筋動到低價的凶宅上，就連台北市第一凶宅「錦新大樓」去年底都以總價4788萬元賣出。對此房仲表示，其實最難賣出的並非一般兇殺案的凶宅，而是怨氣超重的「紅衣系列房」，連陽氣很重的男軍人都曾棄租而逃，更令投資客不敢輕易下手。

群義房屋彭育峰就表示，其實有很多投資客都是專門買低價凶宅，再用較低的租金出租，或是過了2、3年洗白售出。不過他也透露，其實凶宅還不是最可怕的，「燒炭、跳樓這些都是立即會被處理，最可怕的是上吊，也時候過了很久都沒發現。」他表示，有人穿紅衣自殺的「紅衣系列宅」更是讓這些投資客不敢輕易接觸，「因為祂們是有目的性的，怨氣會一直留在房子裡。」

他表示，先前就曾遇過紅衣系列的套房，當時屋主以6000元租給一位軍人，心想可能陽氣比較重，應該不會受到影響；沒想到事後對方卻說「房內東西都會被移位」，幾個月下來不堪其擾，還是決定退租。房東接著把套房租給一位警察，沒想到情況還是一樣，讓他嚇得再請法師做法事，幾年後才恢復平靜。

▲台北第一兇宅「錦新大樓」。（圖／記者邱顯燁攝）

彭育峰向《ETtoday新聞雲》表示，其實他們平時都以平常心看待凶宅，自己也曾經進去時發現手機螢幕黑一半，完全無法使用，連忙多說好幾次「對不起、打擾了」之後才沒事。不過若是遇到上吊的紅衣系列案子，他有時候也只敢在一樓觀望，不敢輕易上樓。

民俗專家表示，一般穿紅衣自殺的以女性居多，祂們通常怨念很深且死意已絕，在專家眼中也是最不好處理的，依照命理的角度，上吊的繩子一定要好好處理化煞，較不易有怪事發生。