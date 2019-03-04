台中清水最貴透天1.6億元　千坪土地含金量高

▲ 台中市清水區民享五街。（圖／翻攝自googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

台中港房市交易搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來捷運藍線將延伸港區，不少建商趁勢搶推出新大樓產品，更積極在周邊獵地，而去年清水區就有一筆透天厝以1.6億元，自實價登錄以來最高價，房仲業者分析，該筆透天擁有千坪土地，價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

內政部實價登錄揭露，台中市清水區去年出現一筆自實價登錄以來最貴透天厝，該透天位於民享五街去年七月以總價1.6億成交，經查此筆天價買賣關鍵在於建物所座落之大片土地，土地坪數1002.79坪，一坪土地價格約16萬，當地能超過單價15萬以上土地已算不錯表現，均價約落在10-12萬。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰推測，買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

陳炳辰指出，去年清水區也不乏高價土地交易，鄰近台中港有達總價五億、近兩千坪土地交易，而與此次交易同屬清水車站範圍，去年初也有四億2200坪土地成交，地坪單價更來到二字頭水位，顯然看好台中港特區後勢發展。

陳炳辰分析，清水房市因台中港特區炒熱，除了三井outlet進駐帶來人潮，加上捷運藍線延伸段、知名建商造鎮等，成為區域房市亮點，不過當地房市現況仍多著墨在未來願景，房價新案多以一字頭為主，以確實有需求定居當地的族群為主。