ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中清水最貴透天1.6億元　千坪土地含金量高

ETtoday新聞雲

▲▼ 台中市清水區民享五街。（圖／翻攝自googlemap）

▲ 台中市清水區民享五街。（圖／翻攝自googlemap）

記者黃靖惠／綜合報導

台中港房市交易搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來捷運藍線將延伸港區，不少建商趁勢搶推出新大樓產品，更積極在周邊獵地，而去年清水區就有一筆透天厝以1.6億元，自實價登錄以來最高價，房仲業者分析，該筆透天擁有千坪土地，價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

內政部實價登錄揭露，台中市清水區去年出現一筆自實價登錄以來最貴透天厝，該透天位於民享五街去年七月以總價1.6億成交，經查此筆天價買賣關鍵在於建物所座落之大片土地，土地坪數1002.79坪，一坪土地價格約16萬，當地能超過單價15萬以上土地已算不錯表現，均價約落在10-12萬。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰推測，買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

陳炳辰指出，去年清水區也不乏高價土地交易，鄰近台中港有達總價五億、近兩千坪土地交易，而與此次交易同屬清水車站範圍，去年初也有四億2200坪土地成交，地坪單價更來到二字頭水位，顯然看好台中港特區後勢發展。

陳炳辰分析，清水房市因台中港特區炒熱，除了三井outlet進駐帶來人潮，加上捷運藍線延伸段、知名建商造鎮等，成為區域房市亮點，不過當地房市現況仍多著墨在未來願景，房價新案多以一字頭為主，以確實有需求定居當地的族群為主。

關鍵字：內政部實價登錄清水台中透天厝土地交易台中港三井outlet

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

北市內湖五期重劃區「新富街」賠售不斷，最慘屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」，但都還沒止血，又有房產專家點名，台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區，之後也會跟著價跌。

7分鐘前

又是「租約到期」　小南門唯一旗艦店無預警收攤

228連假剛過完，位在台北松山區東興路上的「小南門點心世界」突然拉下鐵門貼出公告，表示因為租約到期結束營業。「小南門」除了賣招牌豆花，也販賣各項麵食飯類及點心，用餐時間一到往往門庭若市，突然無預警熄燈，也讓附近的上班族哀號：「少了小南門午餐要吃啥？」

26分鐘前

央北社宅1,070戶年底完工　托嬰、托老全規劃

新北市新店央北社宅預計今年底完工，目前規劃1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，共1,070戶，全案「只租不售」租金8折起、其中3成為弱勢戶最低65折。城鄉局長黃一平表示，目前結構進度如期進行中。社會局長張錦麗指出，社宅配合社福政策下，預計新北市公托、日照站點將翻倍成長。

1小時前

租金64折起實品屋搶先看　國光捷運社宅241戶年底完工

位於捷運三鶯線三峽站旁的新北市「三峽國光段青年社會住宅」，今（4）日的上樑典禮，目前建築結構體施作即將完成，預計今年（108）底完工，完工後將提供241戶社宅單元、其中1房型124戶、二房型77戶、三房型40戶。新北市城鄉發展局表示，租金已當地行情8折計算，弱勢戶部分則有64折，另外，完工後有270坪的綠地及開放空間，目前實品屋已經搶先完成首次曝光。

1小時前

台中清水最貴透天1.6億元　千坪土地含金量高

台中港房市最近搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來又有捷運藍線將延伸，建商趁勢搶入推新案、也在周邊積極購地「存糧」，而去年清水區就有一筆自實價登錄以來的天價透天厝，房仲業者分析，該筆交易土地千坪價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

2小時前

影／高租金趕走天母麥當勞　現在每月19萬招新房客

台北市天母西路地標天母麥當勞，開店30多年，現傳因高租金將出走、六月熄燈號，外傳之後有中資集團承租大樓，今天記者在網路租屋平台上找到該店，仲介主打三角窗店面、商圈正核心黃金店面，一個月店租19萬元，換算一坪約3300多元，房仲分析，目前天母商圈店租一坪5～6千元，和7～8年全盛時期一坪8千～1萬元相比「房東已經客氣很多」。

3小時前

找不到接班人？北市老店引發閉店潮

「錦華樓」去年底關店、「永福樓」也在上月底結束營業，看似商圈沒落、高房價高租金引發的閉店潮，讓不少人歸咎房東貪婪所致；事實上，國際品牌接連進駐、改變消費者飲食習慣，老店經營已面臨挑戰，房產專家更分析，老店經營者年紀大也是原因之一，以「錦華樓」可擺放200桌的大面積規模，每月開銷不低，以及一例一休所增加的人事成本來看，經營上的確有其嚴峻之處，倘若後續沒有接手者，閉店也是沒有辦法的事。

17小時前

東西狂被移動！房仲曝「紅衣系列宅」無人敢碰　連陽剛軍警都棄租而逃

台灣房價高，許多投資客也將腦筋動到低價的凶宅上，就連台北市第一凶宅「錦新大樓」去年底都以總價4788萬元賣出。對此房仲表示，其實最難賣出的並非一般兇殺案的凶宅，而是怨氣超重的「紅衣系列房」，連陽氣很重的男軍人都曾棄租而逃，更令投資客不敢輕易下手。

21小時前

桃園中路房價連六月緩跌　狂吸雙北買盤進駐

雙北因高房價，不少購屋買盤外流到桃園，除了鎖定最精華藝文特區外，距離10分鐘車程的「中路重劃區」也頗受外界矚目，該區不只有司法特區、公園綠地、舊市區等生活機能，還位於交流道口，往返雙北方便，周邊新建案如後春筍冒出，房價2字頭，獲得不少購屋族青睞。

3月3日 12:00

日本激推凶宅查詢！「殺人魔分屍9人」噁房全曝光　台灣有9處放上網

日本是許多台灣民眾喜愛旅遊的地方，不過如果遇到價格超級低廉便宜的房間就要注意了！因為日本當地有時發生凶殺案的凶宅改裝成「民宿」出租給國外觀光客使用，民眾要下訂民宿前，不妨先至網站「大島てる」查詢在地的凶宅，各大旅遊論壇討論區都非常推薦，而且這個網站除了標示著全球各地的凶宅之外，台灣也有9處被標示出來。

3月3日 11:42

讀者迴響

熱門新聞

店租19萬惹禍！天母麥當勞六月..

日本激推凶宅查詢　分屍噁房全曝..

他「紅衣系列宅」無人敢碰　軍警..

桃園中路一坪26萬　狂吸雙北買..

雙北捷運宅也一樣！　新屋價不如..

找不到接班人？北市老店引發閉店..

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

快訊／Forever 21全面..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

又是「租約到期」　小南門唯一旗..

最新新聞更多

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366