高雄市前2月移轉年增1成　六都之冠

▲高雄2019第一季目前房市表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

統計六都買賣移轉棟數資料顯示，2月受工作天數減少的影響，六都2月的買賣移轉棟數為1.18萬棟，不過移轉棟數不減反而年增約4%，若統計前2月的買賣移轉棟數，六都合計為3.16萬棟，年增約3%，累計前兩月表現最好的仍是高雄市，買賣移轉棟數增加近1成，整體而言今年至今的房市交易熱度仍略優於去年同期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2月的農曆年假長達9天影響，2月地政機關的工作天數比起去年同期少，不過2月的買賣移轉棟數仍較去年同期增加約4%，反應1月市場的交易狀況穩定，且前兩月的移轉棟數仍延續過去兩年交易量觸底回溫走勢，移轉棟數年增約3%。

六都之中表現最好的是高雄市，2月買賣移轉棟數為1977棟，年增約5%，前兩月移轉棟數為5496棟，年增約1成，反應高雄房市買氣持續回流，北部表現較佳的則是新北市，2月買賣移轉棟數為3214棟，年增16%且前兩月移轉棟數8086棟，年增約5%，新北市則持續吸納大台北生活圈內的剛性需求，加上可能受到交屋影響，移轉棟數呈現年增表現。

至於其他都會區前兩月的買賣移轉棟數則大致較去年持平，反應市場買氣和去年相比可能變化不大，曾敬德表示，今年前兩月的買賣移轉棟數，延續前兩年觸底反彈走勢，同時仲介業1、2月的交易量也多呈現年增表現，緊接著就是3、4月的房市旺季，交易量可望緩步回溫。