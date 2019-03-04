ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄市前2月移轉年增1成　六都之冠

ETtoday新聞雲

▲▼高雄85大樓,高雄,高樓,景點,觀光,旅遊（圖／記者季相儒攝）

▲高雄2019第一季目前房市表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

統計六都買賣移轉棟數資料顯示，2月受工作天數減少的影響，六都2月的買賣移轉棟數為1.18萬棟，不過移轉棟數不減反而年增約4%，若統計前2月的買賣移轉棟數，六都合計為3.16萬棟，年增約3%，累計前兩月表現最好的仍是高雄市，買賣移轉棟數增加近1成，整體而言今年至今的房市交易熱度仍略優於去年同期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2月的農曆年假長達9天影響，2月地政機關的工作天數比起去年同期少，不過2月的買賣移轉棟數仍較去年同期增加約4%，反應1月市場的交易狀況穩定，且前兩月的移轉棟數仍延續過去兩年交易量觸底回溫走勢，移轉棟數年增約3%。

六都之中表現最好的是高雄市，2月買賣移轉棟數為1977棟，年增約5%，前兩月移轉棟數為5496棟，年增約1成，反應高雄房市買氣持續回流，北部表現較佳的則是新北市，2月買賣移轉棟數為3214棟，年增16%且前兩月移轉棟數8086棟，年增約5%，新北市則持續吸納大台北生活圈內的剛性需求，加上可能受到交屋影響，移轉棟數呈現年增表現。

至於其他都會區前兩月的買賣移轉棟數則大致較去年持平，反應市場買氣和去年相比可能變化不大，曾敬德表示，今年前兩月的買賣移轉棟數，延續前兩年觸底反彈走勢，同時仲介業1、2月的交易量也多呈現年增表現，緊接著就是3、4月的房市旺季，交易量可望緩步回溫。

關鍵字：房產買賣移轉棟數高雄

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

2月雖淡3月量增　六都今年樂觀

2月建物買賣移轉棟數出爐，相較上月，六都2月淡季整體下滑約4成，但若相比去年2月則相對成長居多。東森房屋研究中心經理東森房屋研究中心經理于靜芳表示，由於2月適逢農曆年節，向來是交易最淡的月份，今年受農曆春節9天連假影響，加上實際工作天數不多，相較上月因有過年封關前的噴發量體，相對六都2月整體下滑；不過3月後房市將逐步增量。

8分鐘前

台灣房屋AI即時帶看新體驗　看屋免出門

內政部統計2018年不動產交易移轉棟數超過27萬件，較2017年增加4%，買氣升溫，帶看需求大幅增加，據台灣房屋雲端中心統計，2018年網路預約看屋量比前一年成長了82%，為提供民眾更快速便利的看屋體驗，今年推出「AI即時帶看」民眾不用出門也可以透過ＶＲ掌握屋況，而這項融合OMO (Online-Merge-Offline)的技術，也將房仲業帶入「線上與線下融合」新的里程碑。

21分鐘前

2月買賣移轉趨穩　北市溫新北板橋淡水熱

二月工作天數短，加上一月適逢大選過後房市補漲，令各都2月建物買賣移轉棟數的月減幅度都在34%-44.2%。展望2019年，陳炳辰說明，總經現況不見利多投資效益，加上進入總統大選前哨站，對比去年年底九合一選舉波及全台房屋移轉棟數破不了28萬棟，預期今年房市雖然上半年會表現不錯，但主要因去年大選前遲滯買氣遞延至今年上半年發酵，下半年將再走觀望，全年量能平盤小漲，不易強勢反彈。而高雄在韓流效應下，有望一掃去年移轉棟數年增為負的窘況，南台灣房市轉穩的機率將高於北部。

28分鐘前

高雄市前2月移轉年增1成　六都之冠

統計六都買賣移轉棟數資料顯示，2月受工作天數減少的影響，六都2月的買賣移轉棟數為1.18萬棟，不過移轉棟數不減反而年增約4%，若統計前2月的買賣移轉棟數，六都合計為3.16萬棟，年增約3%，累計前兩月表現最好的仍是高雄市，買賣移轉棟數增加近1成，整體而言今年至今的房市交易熱度仍略優於去年同期。

42分鐘前

讀者迴響

熱門新聞

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

店租19萬惹禍！天母麥當勞六月..

日本激推凶宅查詢　分屍噁房全曝..

他「紅衣系列宅」無人敢碰　軍警..

桃園中路一坪26萬　狂吸雙北買..

雙北捷運宅也一樣！　新屋價不如..

內湖「慘賠一條街」還沒完　六區..

男委託房仲...竟買到凶宅

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

又是「租約到期」　小南門唯一旗..

最新新聞更多

看好飯店、商場商機　興富發布局..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366