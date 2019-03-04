2月買賣移轉趨穩　北市溫新北板橋淡水熱





▲淡水房市交易熱絡。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

二月工作天數短，加上一月適逢大選過後房市補漲，令各都2月建物買賣移轉棟數的月減幅度都在34%-44.2%。展望2019年，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，總經現況不見利多投資效益，加上進入總統大選前哨站，對比去年年底九合一選舉波及全台房屋移轉棟數破不了28萬棟，預期今年房市雖然上半年會表現不錯，但主要因去年大選前遲滯買氣遞延至今年上半年發酵，下半年將再走觀望，全年量能平盤小漲，不易強勢反彈。而高雄在韓流效應下，有望一掃去年移轉棟數年增為負的窘況，南台灣房市轉穩的機率將高於北部。

陳炳辰指出，觀察雙北，台北市移轉棟數來到1423棟，月增5.9%，以萬華區貢獻最大，移轉棟數來到138棟，可排至台北市各行政區交易量第四，比起去年同期大增86.5%，在於貴陽街都更案、南萬華新案交屋潮推升，而常勝軍中山區、內湖區表現也比去年同期好，都拉抬台北市移轉量。由於柯市府團隊頻傳組黨或挑戰總統大選話題，像雙子星大樓等興利建設議題成為績效牌，有望帶動相關房市利多。

至於新北市方面，總移轉棟數為3214棟，比起前月減幅34%，但年增幅為六都之冠，成長16.1%，陳炳辰分析，板橋、淡水的年增率分別來到122.9%、91%，板橋區甚至還出現月成長24%，江翠重劃區、淡海新市鎮交屋潮都拉抬整體新北市量能。