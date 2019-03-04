2月雖淡3月量增　六都今年樂觀

▲信義計畫區豪宅群。（圖／記者湯興漢攝）

記者張瑞傑／綜合報導

2月建物買賣移轉棟數出爐，相較上月，六都2月淡季整體下滑約4成，但若相比去年2月則相對成長居多。東森房屋研究中心經理東森房屋研究中心經理于靜芳表示，由於2月適逢農曆年節，向來是交易最淡的月份，今年受農曆春節9天連假影響，加上實際工作天數不多，相較上月因有過年封關前的噴發量體，相對六都2月整體下滑；不過3月後房市將逐步增量。

2月淡季、雙北月縮超過3成，台北市1423棟，相較上月2293棟，月縮38%，新北市3214棟，月下滑34%，桃園以南都會皆縮減逾4成，桃園市僅交易1769棟、台中市交易2222棟，兩都皆月衰退超過42%，台南市交易1200棟、高雄市1977棟，皆月縮約44%。但若相比去年2月，以新北市、台中市成長逾1成最多，新北市年增16%、台中市年增10%，台北市年增約6%、高雄市也增近5%，反觀桃園市年縮8.4%、台南市則下滑逾11%。

于靜芳表示，新北市因剛性買盤需求高，仍有部分交屋潮及成屋交易移轉支撐，月縮34%、年增16%相對亮眼，以板橋區604棟、淡水區466棟、新莊區332棟最熱，板橋區有「江翠ONE」大量交屋374棟、「湛然幸福時光」交屋112棟最多，淡水有「海洋都心II」36棟、「吉美雲品」25棟，新莊則有「和耀民安讚」移轉89棟。

雖然六都月縮4成，但若與去年2月相比，包括新北市、台中市、台北市、高雄市皆呈現正成長，除新北市年增16%，台中市年增也逾1成，以西屯區557棟、北屯區275棟最熱，太平區、南屯區、北區皆交易逾150棟，台中市近年有台商回流台中科學園區、台74線通車等建設議題激勵，人口紅利逐年上升，交易量能持續攀升，而雙北市因近3年房價修正，自住客、高資產族群回籠一般住宅與豪宅市場，推升交易呈現正成長，北市2月以中山區181棟、內湖區171棟最多，高雄市則明顯因選後新市長韓國瑜「韓流效應」持續加持1、2月購屋熱潮，也帶動南漂置產詢問度大幅增加，本月集中三民區245棟、楠梓227棟、鳳山區225棟最多。

不過，若總計今年1、2月建物買賣移轉棟數3.15萬棟，與去年1、2月總計量相比正成長3%，相比2016年不到2.8萬棟，更大增13%。其中，高雄市今年1、2月合計5496棟，相較去年同期4996棟，高雄市正成長1成最亮眼，新北市總計也破8千棟，共計8086棟，也年增約5%，至於北市、桃園、台中、台南市四都買氣，則與去年同期大致維持平盤，增減皆不到1%。