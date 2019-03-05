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天母豪宅砍1360萬轉售　日頂級甜點YOKU MOKU代理商接手

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▲▼士林區知名豪宅「國泰天母」。（圖／翻攝自google map）

▲士林區知名豪宅「國泰天母」。（圖／翻攝自google map）

記者黃靖惠／綜合報導

天母豪宅回不去，士林知名豪宅「國泰天母」去年10月高樓層12樓以總價1.73億、單價113.9萬交易，但與當初屋主入手價格相比慘賠1360萬，謄本資料顯示，此次買方為以代理日本頂級甜點YOKU MOKU的富好股份有限公司，賣方許姓自然人推測與電子大廠家族有關。

最新實價揭露，士林區知名豪宅「國泰天母」去年10月12樓以總價1.73億、單價113.9萬成交，該戶總面積199.2坪，謄本資料顯示，此次買方為以代理日本頂級甜點YOKU MOKU的富好股份有限公司，賣方許姓自然人推測與電子大廠家族有關。

該筆交易，屋主當初買進價格1.866億，此次轉手形同持有近四年賠1360萬，相比其他戶雖非該社區賠最慘，但去年同樓層由地球村負責人買下的交易，卻讓前一手辜家賺了236萬。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該社區由座向不同、景觀視野也不同，造成價格落差，一面向中山北路七段，視野寬廣，價格佳；另一面是天玉街巷弄，對面有社區大樓遮蔽景觀，價格較不美麗，此次交易即為巷弄座向。

此外，陳炳辰分析，國泰天母屋齡4年，總戶數35戶，樓高19層，訴求陽明山景觀，且位於中山北路七段，屬於正天母豪宅區塊，受到許多高資產族群青睞。該社區在10樓以下才會低於120萬，此次12樓交易物件雖有座向問題，但仍買在相對便宜的價位。

關鍵字：台灣房屋國泰天母日本YOKU MOKU

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