豪宅、豪辦、商圈聚集　市政路以南成七期發展新核心

▲七期發展漸飽和，原屬南側的市政路將成核心區域。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

原屬台中新市政中心南界的市政路，近期陸續傳出開發投資大案訊息，不但聚集眾多一線豪宅品牌建商，未來更有頂級商辦、五星級飯店林立，儼然成為七期發展新核心。

沉寂一段時日的七期土地交易，近期接2連3成交也都圍繞在市政路一帶，包括去年11月興富發買下市政路原Lexus車廠千坪土地；豐邑建設購入市政路、河南路口親家建設接待中心用地；聯聚建設也悄悄佈局市政路近河南路的空地，醞釀推案。

光是市政路短短車行5分鐘距離內，集結了龍寶、聯聚、由鉅、陸府、雙橡園、寶輝、寶璽、富邦…等一線豪宅品牌已推案或預備推案；未來3到10年內將有「台中之鑽」摩天商辦及國際星級飯店加入；而豐邑建設惠中路、市政路基地，以及河南路、市政路基地也都有頂級飯店或商辦的計劃，未來藍圖猶如台北市敦化南北路金融大道的開發盛景。

市政路西側的餐飲休閒商圈亦日漸擴大，知名老牌義大利麵「Fatty’s」、原市政北二路的奢華餐廳「老子有錢」相繼進駐；據聞壽司名店也正裝修中；除餐飲名店外，Lexus、保時捷、富豪等進口車廠也於此區域設點，強攻市政路富人圈。

沿線住宅類產品價格屢創新高，新成屋如位在新市政綠特區、市政南一路的「陸府植森」，最高成交價來到每坪61.8萬元，社區均價為50.9萬元。屋齡已有11年的「寶璽睿觀」實價登錄資訊最高價為每坪55萬元，社區均價也有40.8萬元，地段特性與品牌價值為房價有利支撐。

另外，預售案方面則有寶輝「City Park」、雙橡園「S1特區」、富邦「新市政」等三大豪宅案，其中白派大師理查德·邁耶作品富邦「新市政」每坪開價60萬起；由美國知名建築師Johnson fain所規劃設計的寶輝「City Park」每坪開價約在50~60萬元，目前銷售熱絡。「SI特區」每坪約落在50萬至60萬元之間。