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329檔期首購宅　比機能也比地段

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記者張瑞傑／台北報導

今年景氣好，329檔期案量大，各地建商推案積極；其中龜山、接場捷運A7重劃區更是自用首購客推案的一級戰區，平均推案價格每坪25萬元以上；而位於華亞三路的「合遠新天地」訴求屬於A7重劃區中的純住宅區段，6分鐘距離內，擁有包括A7、A8雙站捷運，以及雙公園、樂善國小優質學區、大崗及長庚商圈，社區下樓就有Ubike站，非常方便。住宅規劃二房(27~28坪) 、三房(36~43坪)，公開一個月賣3成。

機捷沿線周邊擁有華亞科技園區，以及樂善科技園區、郵政園區等建設加持，加上住商分離、高綠覆優質的居住環境，房價基期低、因而成為青年購屋當紅特區；其中在文化一路至文化二路間的華亞三路區段屬於純住宅區，吸引中悅、新潤等大型建設買地，區別A7重劃區中產專特區、物流特區的建築屬性，地段價值相對特別。

現場經理表示， 基地位於華亞三路第一排，車程3分鐘可以從文化二路進入大崗生活圈、10分鐘抵達林口交流道，避開文化一路易塞車的路段；加上有大崗國中、樂山國小與傳統市場，機能便利。全案採取低自備1成、68萬元起，總價680萬元起跳，總價低，因此看屋來人不少，周來人25至35組、平日5至6組，開案一個月賣3成。

「合遠新天地」分成三期規劃、共計約4000坪，採取邊建邊售；目前第一期643坪基地、進度以蓋至14樓、預計今年底交屋，目前已裝潢好數間實品屋、更是區域內唯一可以參觀實際格局的建案。建築為2棟設計、標準層4併雙電梯，產品特包括A1戶大三房有獨立玄關，客廳面寬達3米6、並擁有獨立餐廳空間，以及每間都是雙人床，主臥衛浴為4件式設備。而二房主臥有更衣間、格局為1大1小房；A5戶主臥衛浴有乾濕分離浴缸設計，比照精品飯店格局。

關鍵字：房產a7重劃區合遠新天地住宅首購

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