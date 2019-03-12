影／「Superdry極度乾燥」撤離東區！　賣143件外套才夠付百萬月租

記者黃靖惠／綜合報導

東區商圈出走潮越演越烈！繼老牌餐飲永福樓、漢堡王、名錶店出走後，現在又有國際知名品牌撤出，位於永福樓旁邊的英國人氣潮牌Superdry傳在1月底歇業，外界初估每月將近百萬元店租，以一件外套7千元價格計算，業者每月至少得賣出143件外套才能付店租。

▲東區Superdry。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



位於忠孝東路四段上的Superdry，五年前進駐東區商圈，開設首間形象概念門市，成為時下年輕人最愛潮牌服飾，豈料今年1月底卻悄悄撤出門市，目前大門口張貼招租廣告。

據了解，Superdry東區門市共兩層，一樓加上地下室總面積近50坪，店租近百萬元，外傳因為空租一個多月，房東租金打8折，每月約80萬元，目前委託兩家商仲出租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝東路為東區商圈最精華地段，以目前周邊租金行情，每坪約2萬元租金，以Superdry東區門市租金近百萬，並不意外。

他指出，Superdry這類潮牌會選擇東區店面進駐，除了看準周邊人潮多，初期招牌較顯眼、方便衝名氣，還能營造品牌形象，隨著品牌定位及知名度有所提升，因此租約到期即撤出，轉到租金較便宜地段，屬於蠻正常的現象。

自英國來的Superdry是年輕人最愛潮牌，以一件外套定價7千元來計算，東區門市每月店租100萬元，業者一個月至少得賣143件外套，才能支付店租。