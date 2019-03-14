房市回溫　中信房屋加碼升級AI智慧工具

▲中信房屋董事長鄭余正全。（圖／中信房屋提供）

記者張瑞傑／綜合報導

走過2016年房市谷底，全國買賣移轉棟數已連續兩年正成長，今年前兩個月，六都累積交易量亦比去年同期成長3%。中信房屋董事長鄭余正全認為，今年將是房地產需求穩健回溫的一年，除樂觀看待房地產景氣外，並加碼升級旗下經紀人員AI智慧資訊工具，提供消費者精準迅速的服務，以順應市場景氣脈動。

鄭余正全在3月12日「中信房屋2019全國經營者大會」致詞時表示，去年受到中美貿易戰影響，全球經濟波動震盪，國內經貿雖因此受到波動，但受惠於外漂資金回流，M1B也與M2持續維持黃金交叉走勢、資金動能餘裕，預估房市今年將呈現「量微增、價盤整」的格局。

觀察國內景氣指標，最新一月份景氣對策信號已由去年底「低迷」燈號轉變為代表「轉向」的黃藍燈，雖尚未脫離走緩的疑慮，不過經濟景氣卻也有機會邁向「穩定」，再加上房貸利率仍維持低利率環境，仍有利於房市發展，後勢可謂復甦可期。

為因應景氣變化，中信房屋將強化運用AI科技，結合Line@平台，全面提升經紀人員服務工具的深度與廣度、主動分析推播客戶需求，以提供最貼近消費者的資訊。

中信房屋董事長鄭余正全表示，房地產是經濟的火車頭，政府也積極推動包括包租代管、危老重建等重視房地產穩定均衡的政策。面對房市穩健回溫的發展，中信房屋將以「迎向AI大未來」的信念，開創房仲新契機。