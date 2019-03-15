青埔「空城」止跌還很久　寶徠花園22樓投資客撤離賠一成　

▲青埔特區街景。（圖／有巢氏房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

桃園青埔因點燈率低被網友譏諷是「北台灣第一大空城」，房價起伏也成為焦點，其中最精華的高鐵特定區前「寶徠花園」建案去年剛交屋，日前有住戶疑似因買貴不滿在窗戶上貼上「冤字」引發熱議。

再翻閱實價登錄發現，該棟多筆交易賠售紀錄，其中高樓層轉手最多賠掉一成，根據房仲業者觀察，目前青埔地區仍以投資買盤為主，生活機能尚未成熟，房價還未止跌。

桃園青埔因高鐵通車吸引建商湧入推新案，隨著房市買氣反轉，買盤縮手、引發投資客拋售潮，區內存有大量空屋、餘屋，被網友譏諷是「北台灣第一大空城」，

實價登錄揭露，位於青埔特區的「寶徠花園」去年有多筆交易紀錄，平均賠1～2百萬元，但也有轉手獲利個案，不過標註是地主、建商合建、房地交易總價未拆分只交付建物價金，也就是前一次轉移沒有土地、只有建物。

其中該棟22樓戶、面積38.4坪，屋主103年用1221萬元入手，直到去年底1100萬元出售，一來一往賠掉121萬元，平均單價也從38萬元掉到28萬元，將近一成。

▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗 桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／翻攝「航空城青埔人『生活綜合討論區』」）



大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，目前青埔地區因生活機能未成熟，自住客相對較少，整體買盤仍以投資客為主力，以該棟一坪行情落在36萬元。

郎美囡分析，該筆轉售賠掉百萬元，雖不算青埔地區賠最多紀錄，但按比例計算，會發現屋主賠了一成損失慘重，若觀察目前青埔地區多筆交易紀錄，會發現房價來看還未止跌。

網路實價登錄平台顯示，「寶徠花園」位於青埔正核心、離華泰名品城相當接近、附近有老街溪河岸景觀，屋齡1年，樓高22樓、總戶數319戶，全案又分為A 、B兩棟，房型規劃23～35坪2房或2+1房，平均成交單價36.75萬，面河景價格較高。



