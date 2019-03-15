ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

青埔「空城」止跌還很久　寶徠花園22樓投資客撤離賠一成　

ETtoday新聞雲

▲▼青埔特區街景。（圖／有巢氏房屋提供）

▲青埔特區街景。（圖／有巢氏房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

桃園青埔因點燈率低被網友譏諷是「北台灣第一大空城」，房價起伏也成為焦點，其中最精華的高鐵特定區前「寶徠花園」建案去年剛交屋，日前有住戶疑似因買貴不滿在窗戶上貼上「冤字」引發熱議。

再翻閱實價登錄發現，該棟多筆交易賠售紀錄，其中高樓層轉手最多賠掉一成，根據房仲業者觀察，目前青埔地區仍以投資買盤為主，生活機能尚未成熟，房價還未止跌。

桃園青埔因高鐵通車吸引建商湧入推新案，隨著房市買氣反轉，買盤縮手、引發投資客拋售潮，區內存有大量空屋、餘屋，被網友譏諷是「北台灣第一大空城」，

實價登錄揭露，位於青埔特區的「寶徠花園」去年有多筆交易紀錄，平均賠1～2百萬元，但也有轉手獲利個案，不過標註是地主、建商合建、房地交易總價未拆分只交付建物價金，也就是前一次轉移沒有土地、只有建物。

其中該棟22樓戶、面積38.4坪，屋主103年用1221萬元入手，直到去年底1100萬元出售，一來一往賠掉121萬元，平均單價也從38萬元掉到28萬元，將近一成。

▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／翻攝「航空城青埔人『生活綜合討論區』」）

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／翻攝「航空城青埔人『生活綜合討論區』」）

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，目前青埔地區因生活機能未成熟，自住客相對較少，整體買盤仍以投資客為主力，以該棟一坪行情落在36萬元。

郎美囡分析，該筆轉售賠掉百萬元，雖不算青埔地區賠最多紀錄，但按比例計算，會發現屋主賠了一成損失慘重，若觀察目前青埔地區多筆交易紀錄，會發現房價來看還未止跌。

網路實價登錄平台顯示，「寶徠花園」位於青埔正核心、離華泰名品城相當接近、附近有老街溪河岸景觀，屋齡1年，樓高22樓、總戶數319戶，全案又分為A 、B兩棟，房型規劃23～35坪2房或2+1房，平均成交單價36.75萬，面河景價格較高。


 

關鍵字：寶徠花園.青埔房價價跌

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

桃園「房市二哥」房價翻轉　9個月內回升一坪2字頭

桃園市鄰近雙北市、房價相對低，吸引首購、年輕族群築巢，加上機捷、捷運綠線等交通利多加持，周邊新案一個個跟著接續長出來，其中中壢區無論房屋交易量、成交總金額皆名列全市第二，成為繼桃園之後的「房市二哥」，最近一年新住宅大樓有走高現象，從歷史新低一坪17.56萬元，在9個月內反轉變成一坪26.85萬元，一坪相差9萬元。

8分鐘前

5人自殺、動輒損失百萬　5千件住宅消費糾紛僅冰山一角

在每年的3月15日、也就是今天是「國際消費者權益日」，住宅消保會特選今日宣導住宅消費糾紛的預防與解決之道。新北市主任消保官王治宇到場支持表示，政府機關的消保官專業在於法律與糾紛調解，但不動產、住宅類有些糾紛就需要住宅消保會等專業團體才能解決。住宅消保會指出，住宅消保會6年來共調處5,164件住宅消費糾紛，受害者財物損失外，精神也深受其害，甚至有5件自殺案例，望社會正視居住安心安全問題。

23分鐘前

青埔「空城」止跌還很久　寶徠花園22樓投資客撤離賠一成　

桃園青埔因點燈率低被網友譏諷是「北台灣第一大空城」，房價起伏也成為焦點，其中位於最精華的高鐵特定區前「寶徠花園」新建案去年剛交屋，日前有住戶疑似因買貴不滿在窗戶上貼上「冤字」引發熱議，經查實價登錄發現，多筆交易賠售紀錄、高樓層最多賠掉一成，而房仲業者觀察，目前青埔地區仍以投資買盤占多數，生活機能尚未成熟，房價還未止跌。

1小時前

洲美公宅開放分租！民眾可能偷當二房東　議員痛批都發局：不食人間煙火

台北市洲美公共住宅共告招租，都發局也首度開放民眾合租，此舉讓議員痛批，市府公然開放民眾當二房東，恐怕會衍生出社會問題。

4小時前

遠雄瘋韓流狠砸21.5億　每坪百萬買下愛買高雄店創天價

遠雄（5522）建設董事會上月決議授權董事長土地開發額度50億元，今日就傳出砸下重金，以21.5億元天價買下高雄三民區2,155坪土地；拆算單價每坪上看百萬，刷新當地全新行情。遠雄建設發言人楊舜欽表示，該案開發總銷達53.7億元；另有業者指出，推算地段與土地單價，預計未來推案開價也將創下3字頭全新高價。

18小時前

台中燒肉霸王「屋馬燒肉」開旗艦店　店面三合一月租140萬

台中最強燒肉店之稱「屋馬燒肉」準備搶進一中商圈、中友百貨，開設一間佔地700坪的旗艦店，據了解，該該店將三間合為一間，每月租金逼近140萬元。房仲業者分析，台中北區一中商圈附近屬一級商圈，而雖然月租140萬聽來乍舌，但若換算單坪租金竟落至2000元，此次租賃反而因為坪數過大，單坪租金出現打折優惠價。

18小時前

有毒居家環境害罹癌！　上市櫃建商導入「無毒裝修」

裝修糾紛層出不窮，根據內政部不動產平台統計，104年～106年因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件，其中又包含施工使用有毒建材的糾紛。推廣無毒裝修多年的「GD全球綠認證機構」董事長饒允武表示，毒建材將導致人體容易罹患癌症，近年許多建商已開始重視「優質的居住環境」，已陸續加入綠裝修行列，為購屋的人把關健康。

19小時前

三井愛在台中蓋商場！　東區兩商場夾攻市中心

日商三井不動產投資25億元在台中港打造三井Outlet Park，吸引大批消費人潮湧入，周邊房價也跟著喊漲，現在確定下一站將到台糖湖濱生態園區內興建LaLaport大型購物商場，本月27日將與台糖簽約土地租約，屆時周邊新大樓2字頭房價有望上漲，且市區也將被兩大商場夾攻。

20小時前

2040天後完工、淡水人哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

今（14）日舉行「淡江大橋動土典禮」，預計113年完工通車，淡水人到市區將可省下25分鐘車程。交通舒緩是否將是淡水房市解藥？在地房仲指出，解決交通問題後，確實為當地生活帶來相當高的便利性，但過去新案推出過多，外來人口入住的速度是否能追上案量，目前還有待觀察。

20小時前

台創「樂多坊」鏟出花蓮未來！　建商轉投資旅館再＋1

建商轉投資旅館多角化經營頻傳，繼國泰建設、皇翔建設、大陸建設、皇鼎、力麒、志嘉等開發商後，台開（2841）所投資的台創「樂多坊（Fun House）」也在今（14）日開工。台開集團董事長邱復生表示，蘇花改通車只剩302天，開通後將翻轉花蓮；台開以積木為概念打造時尚、科技、AI智慧、藝術設計之多功能旅館，為蘇花改通車後湧進的人潮做好準備。

20小時前

讀者迴響

熱門新聞

通化街青島豆漿　3月底熄燈

洲美公宅開放分租　民眾恐偷當二..

遠雄狠砸21.5億　買高科土地..

1戶700萬！韓國瑜推「捷運青..

三井愛在台中蓋商場！　下一站進..

淡江大橋解決賣壓　房仲：有待觀..

謝金河建言　買房不如買股

台中「屋馬燒肉」開旗艦店　店租..

青埔寶徠花園中高樓層　屋主轉手..

辛亥站2分鐘　買超值31坪3+..

最新新聞更多

6年5千件　住宅消費糾紛致5人..

遠雄狠砸21.5億　買高科土地..

京城、宏盛建設　導入「無毒裝修..

淡江大橋解決賣壓　房仲：有待觀..

台創樂多坊旅館動工　建商轉投資..

熱銷85成攻下青埔「日和花園」..

329檔期爆量　逾2千億總銷

「天上聖母」8.6億北市土地稱..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

高雄新市政園區　住宅改科技園區

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366