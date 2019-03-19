創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

▲▼創意家行銷首座自建案「華山川」公開。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

創意家行銷宣布329檔期接案171億元、並公開首座自建案「華山川」完工；創意家行銷副總經理柯仲武表示，今年329檔期案量大、較去年成長4成，其中分為6成新成屋、3-4成預售屋；與去年相較，預售價格維持平盤、新成屋將維持10%以內降幅，建商也難以再哄抬價格，買氣回溫是建商大量推案的主因之一。

創意家行銷接案包括北市華山川、 友座君綻、太子華威、 世豐是山；新北市仁愛柏麗、迎曦莊園、有仁愛以及桃園濟弘皇璽。其中「仁愛柏麗」25億、「濟弘皇璽」30億、「世豐是山」15億，屬於較大案量預售。「華山川」、「友座君綻」、「太子華威」則屬於新成屋再銷建案。

柯仲武表示，329檔期推案量大原因，包括獎勵時程將到期的搶照潮、買氣回溫的需求增加，以及部分區段醞釀已久豪宅、造鎮指標案公開有關。「但價格基本上變動不會太大，今年不會出現價格修正、建案低價搶客的現象。」而新成屋部分的價格修正，則反應2至3年前價格，預估大多修正10%以內，包括「華山川」預售單價140萬元、修正幅度在5至8萬元；「太子華威」預售價110萬元、預計將維持在百萬元以上單價。

「華山川」由創意家行銷百分百投資的創達建設規劃興建，也是創意家20年來首座自建案，由由創意家行銷王明正、微風廣場廖鎮漢及和信超媒體黃國倫三方合資開發；規劃45坪、58坪、64坪、73坪住宅，今日正式公開，強調採用高鐵、航太技術蓋房，615片金屬立體曲面拼接雕琢藝術建築，以及雲端VR真人實境互動賞屋。