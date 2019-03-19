ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

ETtoday新聞雲

▲創意家行銷首座自建案「華山川」公開。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼創意家行銷首座自建案「華山川」公開。（圖／記者張瑞傑攝）

▲創意家行銷首座自建案「華山川」公開。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

創意家行銷宣布329檔期接案171億元、並公開首座自建案「華山川」完工；創意家行銷副總經理柯仲武表示，今年329檔期案量大、較去年成長4成，其中分為6成新成屋、3-4成預售屋；與去年相較，預售價格維持平盤、新成屋將維持10%以內降幅，建商也難以再哄抬價格，買氣回溫是建商大量推案的主因之一。

創意家行銷接案包括北市華山川、 友座君綻、太子華威、 世豐是山；新北市仁愛柏麗、迎曦莊園、有仁愛以及桃園濟弘皇璽。其中「仁愛柏麗」25億、「濟弘皇璽」30億、「世豐是山」15億，屬於較大案量預售。「華山川」、「友座君綻」、「太子華威」則屬於新成屋再銷建案。

柯仲武表示，329檔期推案量大原因，包括獎勵時程將到期的搶照潮、買氣回溫的需求增加，以及部分區段醞釀已久豪宅、造鎮指標案公開有關。「但價格基本上變動不會太大，今年不會出現價格修正、建案低價搶客的現象。」而新成屋部分的價格修正，則反應2至3年前價格，預估大多修正10%以內，包括「華山川」預售單價140萬元、修正幅度在5至8萬元；「太子華威」預售價110萬元、預計將維持在百萬元以上單價。

「華山川」由創意家行銷百分百投資的創達建設規劃興建，也是創意家20年來首座自建案，由由創意家行銷王明正、微風廣場廖鎮漢及和信超媒體黃國倫三方合資開發；規劃45坪、58坪、64坪、73坪住宅，今日正式公開，強調採用高鐵、航太技術蓋房，615片金屬立體曲面拼接雕琢藝術建築，以及雲端VR真人實境互動賞屋。

關鍵字：房產創意家行銷華山川住宅北市

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

1300多萬華美別墅竟無屋頂！　 女屋主傻眼新屋滿地水

大陸一名陳姓女子日前花了300萬人民幣（約1300多萬台幣），買下一間在福州寶龍森鄰龍泉山莊別墅，但卻開心不起來，因為建商竟然沒有蓋屋頂，等到交屋時一入內查看才發現，而室內也滿地污水，最終她拒絕交屋。

33分鐘前

神探下令拯救海砂屋　淡水東來大廈有救了？

新北市淡水區「東來大廈」海砂危樓10餘年終於要動了？新北市政府昨（18）日成立「新北市都更推動辦公室」後，今日立刻淡水區幸福里成立「前進工作站」東來據點。新北市城鄉發展局表示，都更整合不易在於未幫居民解決問題，新北市長侯友宜已下令，此次設立據點，將協助該處居民「就學」、「租屋」等問題，以利都更進行。

1小時前

東區又有兩店熄燈號！這次波及延吉商圈　房仲：本來是「價格凹陷區」

繼老牌餐飲永福樓、英國人氣潮牌Superdry撤離東區商圈後，又有兩間店面熄燈號，除了東區商圈老字號「億華數位科技」熄燈號，甚至波及到較外圍延吉商圈，「西雅圖咖啡仁愛光復店」也因高租金而關門。房仲業者表示，以「西雅圖咖啡仁愛光復店」店面屬於房價凹陷區，過去許多人期望靠大巨蛋開幕，帶來人潮、撐起店面行情，但因工程延宕，加上消費人潮減少，周邊店面汰換，屬於正常現象。

1小時前

創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

創意家行銷宣布329檔期接案171億元、並公開首座自建案「華山川」完工；創意家行銷副總經理柯仲武表示，今年329檔期案量大、較去年成長4成，其中分為6成新成屋、3-4成預售屋；與去年相較，預售價格維持平盤、新成屋將維持10%以內降幅，建商也難以再哄抬價格，買氣回溫是建商大量推案的主因之一。

2小時前

讀者迴響

熱門新聞

房東要求簽私約　房客一招絕地大..

韓國瑜釋放1678公頃、4,7..

豪宅風變工業風！　青埔「冤字」..

露台戶圓空中花園夢　小心一秒變..

女租客險遭性侵驚魂未定　房東竟..

台灣高房價的畸形市場　不做事「..

大安區燙金門牌失靈　兩點讓屋主..

北部人最愛「以房養老」　2大原..

全台餘屋9萬間　63％大坪數住..

恐懼、求好心切、不甘心！　3種..

最新新聞更多

神探拯救海砂屋　東來大廈有救了..

韓國瑜釋放1678公頃、4,7..

329爆量5千億　新舊屋生死戰..

全台餘屋9萬間　63％大坪數住..

這次玩真的？　新北成立都更辦公..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

329檔爆量5千億 台中豪宅..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也..

洲美公宅風波連連　再爆助長二房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366