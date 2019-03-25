竹北豪宅回溫　若合山蟬連兩年豪宅王

▲「若合山」蟬聯2年竹北的豪宅王。（圖／記台灣房屋提供）



記者張瑞傑／綜合報導

觀察近三年的最高價社區，2016年是以國泰TWIN PARK以最高單價48.9萬奪冠，不過近兩年則是由新豪宅屋「若合山」蟬聯，最高單價是去年七月成交18樓戶54.1萬，去年12月底竹北豪宅「若合山」再現交易，13樓總價7037萬，單價49.5萬，論單價或總價都可謂是近三年的竹北豪宅王。

台灣房屋智庫統計竹北總價五千萬以上的交易狀況，交易量從2016年的28筆，2017年減至17筆，不過2018年交易回溫至28筆；平均交易單價從2017年的35.1萬、修正至2018年36.7萬，從價或量的角度都顯示高資產買氣漸回。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，若合山2017年三月交屋，是若山系列的第二期，若山三期都走自然原始的設計概念，不僅大量植樹綠覆率很高，同時也維持生態平衡，眷養鳥類、蛙類，因此在豪宅市場獨樹一格，也吸引重視環保和自然生態的買家。若合山目前實價共揭露共17筆交易，最高單價是2014年預售交易19樓戶的55.62萬，其餘成交價格在46~53萬之間，目前仍有餘屋待售。

張旭嵐補充，受惠於竹科園區科技新貴的財力，竹北豪宅有一定買盤市場，財政部公布的2016年全國平均所得中位數，新竹縣竹北市打敗台北勇奪全台第1，達102萬，因此也讓建商有信心持續在竹北推出大坪數的高規格豪宅，除了科技業企業主和高階主管之外，也不乏有地緣關係的名人，對於遠離塵囂，但商業和交通都方便的竹北，有極大的興去，尤其竹北高資產族聚集，近年商圈更走向國際人文，精緻化路線，吸引不少外地買盤。



台灣房屋竹北高鐵站前店經營主管楊樹寶表示，竹北豪宅的買家絕大多數還是園區的企業主為大宗，因為財力雄厚，多偏好知名的建商作品，且對於景觀視野要求高，因此數意高樓層戶別，以面高鐵區中央公園，或河岸景觀優先。