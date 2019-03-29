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購屋沒貸款　大安、中正、大同排前三

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【聰明買屋】月薪5萬元　小資族買房教戰

▲台北市不設定抵押的購屋比例最高。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

根據台北市建物所有權買賣移轉登記抵押的統計年報資料顯示，台北市去年建物買賣移轉中，未設定抵押的比例達18.65%，也就是有將近2成的民眾過去一年購屋時，沒有向銀行借錢辦理貸款抵押設定，而12個行政區中，又以大安區不貸款的比率最高。

▲▼大安區買房付現連續三年前三名。（圖／記者徐斌慎攝）

▲大安區買房付現連續三年前三名。（圖／記者徐斌慎攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去三年統計來看，台北市大概有2成左右的買賣移轉並未設定抵押，也就是大概2成的購屋人購屋並沒有向銀行申請貸款，實務上則可發現民眾不貸款購屋的原因大不相同，有些可能單純置產收租，有些則是長輩透過適當節稅規劃，幫子女購屋自住全額付清，有些則是可能事業有成，用現金購置上億元的名宅，尤其近年這類未設定抵押貸款的億元名宅交億特別多。

而台北市12個行政區之中，2016年買賣移轉未設定的比例以中正區、大安區與中山區排名前三，比例約在25%~30%，2017年則是大安區、大同區與信義區排名前三，大安區沒有設定的比例約31.6%居冠，2018年則是以大安、中正區與大同區排前三名，由近三年的比例來看，大安區、中正區與大同區是台北市房屋買賣未向銀行貸款比例最高的區域。

▲▼大安區買房付現連續三年前三名。（圖／記者徐斌慎攝）

▲大安區買房付現連續三年前三名。（圖／記者徐斌慎攝）

曾敬德指出，根據過往的實務經驗來看，購屋未貸款的比例北市不算特別高，不過因為北市平均房價是其他區域的2~4倍，因此接近兩成的購屋不貸款的比例，仍顯得相對驚人。

關鍵字：房產 購屋吳貸款中正大安大同

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